Всемирный банк выделит Украине помощь в размере $1,75 млрд

Фото: iStock/Pineapple Studio
Всемирный банк объявил о новой помощи Украине в размере $1,75 млрд, пишут СМИ
Всемирный банк сообщил о выделении нового пакета помощи Украине в размере $1,75 млрд. Об этом пишут «Известия».
«Всемирный банк объявил о дополнительной помощи Украине в размере $1,75 млрд», — говорится в соответствующем заявлении на сайте Всемирного банка.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Киев получит $500 млн на пенсии и зарплаты. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«Всемирный банк объявил о дополнительной помощи Украине в размере $1,75 млрд», — говорится в соответствующем заявлении на сайте Всемирного банка.
Диана Аванесян