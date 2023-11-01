ВТБ анонсировал повышение ставки по рублёвым вкладам

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ВТБ с 2 ноября повысит ставки по вкладам на 2,5%, максимальная доходность составит до 16% годовых, следует из пресс-релиза кредитной организации.
Отмечается, что клиенты банка смогут получить повышенную доходность по всем доступным рублёвым вкладам. Рост ставок в среднем составит 2,5%.
Максимальная ставка в 16% будет доступна для вкладчиков, переводящих пенсии в ВТБ. Чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо внести пенсию до 30 ноября, тогда первая выплата поступит на счёт до 31 января 2024 года.
Начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова отметила, что таких ставок не было порядка полутора лет, поэтому сейчас у клиентов есть возможность зафиксировать доходность по вкладу с расчётом на длительный период до стабилизации ключевой ставки.
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Максимальная ставка в 16% будет доступна для вкладчиков, переводящих пенсии в ВТБ. Чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо внести пенсию до 30 ноября, тогда первая выплата поступит на счёт до 31 января 2024 года.
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Анастасия Чинкова