ВТБ анонсировал повышение ставки по рублёвым вкладам

Российское Министерство финансов выступило с официальным комментарием по поводу слову генерального директора пивоваренной компании Carlsberg Джейкоба Ааруп-Андерсена о том, что Россия якобы украла местный бизнес компании. Об этом 1 ноября пишут «Известия».

«Временным управляющим назначено Росимущество, которое осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имущества», — отмечается в заявлении Минфина.

Датская корпорация Carlsberg Group, которой принадлежит «Балтика», объявила о завершении работы в России в марте 2022 года. В июне этого года был найден покупатель, однако его имя, а также точные сроки завершения продажи активов пока неизвестны.