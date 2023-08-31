ВТБ считает, что Россия будет долго жить с ключевой ставкой в 12 процентов

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Заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что аналитики ВТБ считают, что РФ будет длительное время жить с ключевой ставкой ЦБ в 12% годовых. Об этом Пьянов сообщил журналистам.
По словам Пьянова, снижение ключевой ставки раньше середины следующего года не ожидается. Он отметил, что период жизни со ставкой в размере 12% сравним с 2015 годом.
Пьянов подчеркнул, что экономические агенты в РФ, в том числе в сфере ценообразования, предполагают, что ключевая ставка в 12% долго не продержится.
Ранее сообщалось, что в свете повышения ключевой ставки до 12% дополнительные издержки, связанные с обслуживанием кредитов и облигаций, для бизнеса и государства будут варьироваться в среднем от 100 до 150 миллиардов рублей ежемесячно. По мнению директора группы суверенных рейтингов в АКРА Дмитрия Куликова, увеличение расходов как у государства, так и у нефинансовых компаний будет связано, в первую очередь, с возрастанием выплат по займам с переменной процентной ставкой.
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Пьянов подчеркнул, что экономические агенты в РФ, в том числе в сфере ценообразования, предполагают, что ключевая ставка в 12% долго не продержится.
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Екатерина Коршунова