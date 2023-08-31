ВТБ считает, что Россия будет долго жить с ключевой ставкой в 12 процентов

В свете повышения ключевой ставки до 12% дополнительные издержки, связанные с обслуживанием кредитов и облигаций, для бизнеса и государства будут варьироваться в среднем от 100 до 150 миллиардов рублей ежемесячно. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков.