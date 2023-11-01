Второй энергоблок БелАЭС введён в промышленную эксплуатацию

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В Белоруссии ввели в промышленную эксплуатацию второй энергоблока БелАЭС. Об этом сообщили в пресс-службе минэнерго страны.
Отмечается, что приёмочная комиссия во главе с председателем заместителя премьер-министра Петра Пархомчика подписала акт введения в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС.
Отмечается, что решение о запуске было принято после разрешения со стороны надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС, а также после принятия лицензии от МЧС.
В ведомстве подчеркнули, что перед запуском была проведена проверка готовности технологических систем, оборудования и систем безопасности, подготовленности работников, а также осуществлён ядерный надзор.
В настоящее время блок запущен на номинальной мощности. Он уже выработал более двух миллиардов кВтч электроэнергии.
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Отмечается, что решение о запуске было принято после разрешения со стороны надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС, а также после принятия лицензии от МЧС.
В настоящее время блок запущен на номинальной мощности. Он уже выработал более двух миллиардов кВтч электроэнергии.
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Анастасия Чинкова