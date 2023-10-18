Вучич назвал странным введение Болгарией акциза на транзит газа РФ

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«Странные вещи происходят — газ опять подскочил, нефть подскочила. За день после начала конфликта Израиля и Палестины мы договорились, что не дадим дизелю расти дальше», — отметил президент Сербии.По словам Вучича, запасов дизельного топлива в Сербии хватит на 65 дней, нефти — на 73 дня. В хранилищах Сербии и Венгрии находится около 700 миллионов кубометров газа. Сербский президент подчеркнул, что если поставки газа перекроют, могут появиться проблемы. Но, как заявляет Вучич, Белград и Будапешт подготовлены к ним лучше других.
Ранее в Венгрии рассказали, планирует ли страна уменьшать поставки газа из России. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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