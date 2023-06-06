Выпуск копчёных колбас в Московской области нарастили за год на 8%

Фото: Фотобанк МО
Там отметили, что всего в 2022 году было выпущено более 16 тыс тонн копчёных колбасных изделий.
«При этом объём производства копченых колбас в Московской области за I квартал составляет 10% от общероссийского объема и 23% – от объема производства в Центральном федеральном округе», – добавили в министерстве.Среди крупных производителей колбасных изделий в Подмосковье назвали такие, как «Мясокомбинат «Клинский», «Черкизово-Кашира» и «СолеРамичи».
Ранее «Радио 1» сообщало, что диетолог назвала самый опасный сорт колбасы.
тор