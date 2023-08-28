ВЗГЛЯД: Расходы Украины в два раза превышают ее доходы

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Чистые доходы Украины, без западных грантов, лишь на треть покрывают расходы. Если в странах-союзниках задумаются о хотя бы незначительных сокращениях пакетов помощи Киеву, то у украинских властей через год-полтора могут банально закончиться деньги на войну. Да и вообще на всё.
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