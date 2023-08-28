WirtschaftsWoche: Индийская рупия может заменить американский доллар

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Немецкий экономист Герберт Дитер считает, что индийская рупия в будущем может составить доллару серьезную конкуренцию. Об этом пишет WirtschaftsWoche.
По словам специалиста, антироссийские санкции США, так же как и санкционная политика против Ирана, навредили самим Соединенным Штатам, так как на этом фоне в мире все чаще стали отказываться от доллара. При этом достойной альтернативой на рынке стала рупия.
Экономист отметил, что у Индии достаточно высокий темп экономического роста, поэтому у рупии есть шанс стать ведущей валютой.
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«В долгосрочной перспективе в глобальной валютной конкуренции может доминировать валюта, о которой еще никто не думал, — индийская рупия», — цитирует издание слова Дитера.
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Диана Аванесян