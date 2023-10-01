WP: Байден подпишет бюджет США, в котором не выделено денег на поддержку Киева

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден подпишет бюджет страны, в котором не запланировано выделение денег на поддержку Украины. Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники.
При этом, по словам представителей Белого дома, спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти может вынести на рассмотрение своих коллег по палате отдельный законопроект о финансовой помощи Киеву.
Напоминаем, что в ночь на 1 октября Палата представителей Конгресса США утвердила проект финансирования правительства на 45 дней, в который не входит помощь Украине. Теперь, как сообщает ТАСС, этот документ подписали и американские сенаторы.
До формального наступления шатдауна остается несколько часов. Если до этого времени президентом Байденом не будет подписан новый проект бюджета, то в 00.00 воскресенья (07.00 мск) работа всех правительственных учреждений США будет остановлена.
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«Мы целиком ожидаем, что спикер Маккарти, который заявил о своей поддержке финансирования на нужды Украины в её борьбе против незаконной и неоправданной агрессии со стороны России, вскоре вынесет на рассмотрение отдельный законопроект» (цитата по телеканалу CNN), — так высказался об этом неназванный американский чиновник.
До формального наступления шатдауна остается несколько часов. Если до этого времени президентом Байденом не будет подписан новый проект бюджета, то в 00.00 воскресенья (07.00 мск) работа всех правительственных учреждений США будет остановлена.
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Артем Путинцев