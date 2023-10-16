Япония призвала Россию снять ограничения на импорт рыбы

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МИД Японии призвало Россию снять ограничения, введённые на импорт рыбы и морепродуктов из Японии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу дипломатического ведомства.
«Было бы несправедливо ужесточать ограничения на импорт японских морепродуктов без научного обоснования. Недавнее решение России вызывает крайнее сожаление, и мы настоятельно призываем его отменить», — заявили в японском МИДе.
В ведомстве отметили, что Япония предоставили подробные разъяснения о безопасности воды, которая была специально обработана, всему международному сообществу.
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Диана Аванесян