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Япония призвала Россию снять ограничения на импорт рыбы

16 октября 2023, 23:31
Фото: iStock/duybox

Фото: iStock/duybox

МИД Японии призвало Россию снять ограничения, введённые на импорт рыбы и морепродуктов из Японии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу дипломатического ведомства.

«Было бы несправедливо ужесточать ограничения на импорт японских морепродуктов без научного обоснования. Недавнее решение России вызывает крайнее сожаление, и мы настоятельно призываем его отменить», — заявили в японском МИДе.

В ведомстве отметили, что Япония предоставили подробные разъяснения о безопасности воды, которая была специально обработана, всему ​международному сообществу.

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#япония
#ограничения
#импорт
#поставки
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Из-за ошибки Google курс доллара упал до отметки 62 рубля
17 октября 2023, 01:51

Фото: iStock/Alena Kravchenko

В понедельник, 16 октября, сервис Google из-за ошибки показывал, что курс доллара составляет 62 рубля.
До того момента, как Google устранил неполадки, поисковик сервиса при запросе «курс доллара к рублю» выдавал результат 62,62 рубля за доллар.

В настоящее время работа сервиса восстановлена и при запросах выдаются реальные значения. Так, курс рубля к доллару сейчас равен 97,35 рублей.

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Министерство финансов планирует поднять минимальную цену на водку
Минфин предложил увеличить цену на крепкий алкоголь
16 октября 2023, 20:31

Фото: istockphoto/nikitos77

Министерство финансов России выступило с предложением с 2024 года повысить минимальную розничную цену на водку до 299 рублей за поллитровую бутылку. Также, по мысли сотрудников ведомства, должны вырасти цены на коньяк и бренди.
Согласно проекту приказа, который опубликован на официальном сайте нормативных правовых актов, 0,5 литра водки будет стоить 299 рублей, коньяка — 556 рублей, бренди — 403 рубля. Должен подорожать и другой крепкий алкогольный напиток — ром. Его минимальная розничная цена составит, как и для бренди, 403 рубля.

В настоящее время минимальная цена водки составляет 281 рубль за 0,5 литра, коньяка — 517 рублей, бренди — 375 рублей. В пояснительной записке к проекту приказа уточняется, что при его разработке принимались во внимание влияние введенных внешних торговых и финансовых ограничений, рост стоимости импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов.

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#водка
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Индия недовольна из-за оплаты российской нефти в юанях
Reuters: Индия задерживает оплату нефти из России из-за недовольства юанями
16 октября 2023, 17:35

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Правительство Индии недовольно разрешением, полученным контролируемыми государством компаниями об использовании китайской валюты для оплаты российской нефти. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на двух чиновников Минфина страны.
Согласно сообщению, это стало причиной задержек в оплате уже семи партий топлива. При этом пока не понятно запретило ли правительство Индии расчеты в юанях.  

«Это не запрещено, и если у частной фирмы есть юани для расчетов по своей торговле, правительство не остановит это, но оно не будет ни поощрять, ни облегчать такую торговлю», — сказали в Минфине Индии.

Уточняется, что пока поставки не сорваны из-за задержки оплаты, при этом государственные индийские нефтеперерабатывающие компании пытаются найти альтернативные пути решения вопроса. Предлагалось оплачивать поставки российской нефти эмиратскими дирхамами, однако Россия настояла на оплату в юанях.

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Силуанов: Система налогообложения в России может измениться
16 октября 2023, 17:31

Фото: сайт Кремля

В следующем бюджетном цикле возможно изменение базовых налоговых ставок. Это коснется также ставки налога на доходы физических лиц.
Об этом рассказал глава министерства финансов РФ Антон Силуанов. Он пояснил, что налоговые вариации производятся всегда с учетом текущих требований и изменяющихся приоритетов в финансово-экономической политике, указано в сообщении на сайте Государственной думы России.

Министр также указал, что любые возможные изменения в налоговой политике будут обязательно обсуждаться с представителями общества и бизнеса, чтобы принятое решение было максимально взвешенным и обоснованным. Министр уточнил, что в текущем бюджетном цикле ставки налогов меняться не будут. Российский бюджет в любом случае останется социально ориентированным, заключил Силуанов.

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#налоги
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Подмосковье заготовило 99% корма для сельскохозяйственных животных
16 октября 2023, 17:02

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Подмосковье заготовка кормов для сельскохозяйственных животных выполнена на 99%. об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В Подмосковье завершают заготовку кормов. Работы выполнены на 99,3% от плана.  В хозяйствах всех категорий на одну условную голову в целом заготовлено 26,6 центнеров кормовых единиц», - отметил курирующий Минсельхозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.
Кроме этого,качественный корм в рационе у животных гораздо эффективнее раскрывает генетический потенциал. благодаря этому повышается молочная и мясная продуктивность скота, сохраняя здоровье и продуктивное долголетие питомцев.

Стоит отметить, что всего заготовлено 880 тысяч тонн сенажа, 600 тысяч тонн силоса и 77,2 тысячи тонн сена.

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#здоровье
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#георгий филимонов
#московская область
#животные
#сельское хозяйство
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Путин принял участие в церемонии открытия моста в Мариуполе
16 октября 2023, 16:55

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл движение по мосту через реку Кальмиус в Мариуполе. Это произошло в рамках церемонии открытия новых и восстановленных объектов дорожного строительства в ДНР, Дагестане, Краснодарском крае, Свердловской и Ленинградской областях
Российский лидер поздравил жителей Мариуполя с открытием моста, отметив, что теперь восстановится нормальное транспортное сообщение между несколькими районами города. Путин также подчеркнул важность восстановления этого объекта дорожной инфраструктуры, так как ввод в действие моста позволит ускорить движение грузового и пассажирского транспорта по федеральной трассе Р-280 «Новороссия» в сторону Крыма и улучшит транспортную доступность полуострова.

Глава государства также рассказал об открытии новых транспортных развязок на трассе М-4 «Дон» в районе Геленджика, завершении первого этапа строительства мостового перехода в Подпорожье Ленинградской области и вводе в эксплуатацию отремонтированного участка трассы Пермь - Екатеринбург.

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#путин
#екатеринбург
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Воробьёв спрогнозировал объём подмосковного экспорта более чем в 13 млрд долларов
16 октября 2023, 16:02

Фото: Минсельхозпрод МО

Объём экспорта из Московской области в текущем году может превысить 13 млрд долларов. Такой прогноз дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«В прошлом году у нас был экспорт под 13 млрд в долларовом эквиваленте. В этом году, я думаю, мы заметно увеличим экспорт товаров. И это здорово, потому что это позволяет расти малым и средним компаниям, выходить на экспортные рынки, а не только действовать на внутреннем», – сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, бьют рекорды контейнерные перевозки. 
«Это и продукты питания, и промышленные товары, и химические компоненты. Всё это возможно экспортировать в дружественные нам страны», – подчеркнул Воробьёв.
Самые высокие темпы роста в этом году, по его данным, показывает экспорт в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Развивается партнёрство, в том числе высокотехнологичное, с Китаем, Казахстаном, Белоруссией и Индией.
 
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#экономика
#экспорт
#московская область
#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
#товары
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Виноделы Франции рассказали о желании сотрудничать с Россией
ССI France Russie: французские виноделы желают сотрудничать с Россией
16 октября 2023, 14:33

Фото: iStock/IL21

Французские виноделы приехали в Москву, тем самым заявив о желании сохранить сотрудничество с Россией. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (ССI France Russie) Павел Шинский.
Он отметил, что в Россию приехали восемнадцать французских виноделов. За последний год страну ещё не посещало такое большое количество профессионалов этой сферы.

Шинский добавил, что работа в соответствии с законодательством Европы позволяет сотрудничать с Россией, которая продолжает сохранять статус важного торгово-экономического партнёра Франции. 

Один из гостей столицы, управляющий шато из Бордо Дени Шазаран, отметил, что выстроенная логистика позволяет осуществлять поставки вина в Россию, поэтому сотрудничество будет развиваться.

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#франция
#россия
#вино
#сотрудничество
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Воробьёв: бюджет Подмосковья в следующем году превысит 1 трлн рублей
16 октября 2023, 14:11

Фото: Istockphoto / artolympic

Бюджет Московской области составляет 1 трлн рублей, а в следующем году благодаря федеральной помощи он увеличится. Такими планами поделился губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Это хорошо, но недостаточно, чтобы успевать за теми преобразованиями, которые сегодня нам задаёт столица», – сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
Он добавил, что Подмосковье делает всё, чтобы малый, средний, крупный, в том числе технологический, бизнес и самозанятые чувствовали себя под опекой.
 
«Так, максимально упрощён вход на рынок с точки зрения аренды земли. Если предприниматель хочет рубль, мы и рубль дадим, чтобы он начал создавать сколько-нибудь значимый и полезный бизнес: обеспечивать рабочими местами, внедрять технологии. Это все принципиально важно», – заключил Воробьёв.
Ранее губернатор связал высокую явку на выборах в Подмосковье введением в регионе дистанционного электронного голосования

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#андрей воробьёв
#губернатор
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