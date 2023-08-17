Япония увеличила в июле импорт зерновых из России в пять с половиной раз

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Министерство финансов Японии сообщило об увеличении объема импорта зерновых из России по итогам июля на 5679,4% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Отмечается, что в июне этот показатель также увеличился на 445,2%.
Импорт рыбы и рыбной продукции в прошлом месяце снизился на 35,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Импорт овощей просел на 30%. Ввоз в Японию российского сжиженного природного газа сократился в июле на 53,6%, импорт угля уменьшился на 72,9%, а цветных металлов — на 69,5%, передает ТАСС. Резко сократилась закупка руды цветных металлов — на 93%. Продукции из железа и стали Япония стала закупать меньше в два раза.
Экспорт транспортных средств в Россию вырос на 84%. Специалисты объясняют это тем, что покупатели стремились вывезти как можно больше легковых автомобилей до начала действия запрета. С 9 августа из Японии в Россию запрещен экспорт автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра. Также более чем в два раза вырос экспорт в Россию медицинских изделий.
В целом же экспорт в Россию в июле 2023 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Импорт напротив сократился на 69,6%.
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Экспорт транспортных средств в Россию вырос на 84%. Специалисты объясняют это тем, что покупатели стремились вывезти как можно больше легковых автомобилей до начала действия запрета. С 9 августа из Японии в Россию запрещен экспорт автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра. Также более чем в два раза вырос экспорт в Россию медицинских изделий.
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Александр Бойцов