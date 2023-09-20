Япония в августе 2023 года нарастила экспорт медицинских изделий в РФ на 578%

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Япония в августе нарастила экспорт железа, стали и медицинских изделий в Россию. Об этом говорится на официальном сайте японского Минфина.
Уточняется, что экспорт железа и стали в РФ на 312,5%, медицинских изделий — на 577,7%, в то время как Япония снизила поставки в Россию компьютеров (на 97,7%) и генераторов на (78,5%). Также резкое снижение отмечается по экспорту японских автомобилей (на 42,6%).
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Диана Аванесян