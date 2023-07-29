Yle: Бизнес на востоке Финляндии чахнет без российских туристов

Фото; istock/Oleksii_Liskonih
Бизнес на востоке Финляндии, ориентированный в основном на туристов, страдает после закрытия границы с Россией – предприниматели становятся банкротами, сообщает финская телерадиокомпания Yle.
Например, за компанией Saimaa Travel, последние два десятка лет перевозившей финских туристов из Лаппеенранты в Выборг, теперь числится долг в 260 тысяч евро.
Не лучше положение и у фирм на юго-востоке страны, прибыль которых целиком зависела от российских туристов. Скажем, спа-отель в Иматре после отказа властей их пускать может недосчитаться двух десятков своих сотрудников.
Между тем, Европейский союз сократил финансирование восточных регионов Финляндии, в итоге три программы поддержки были отменены.
Финская аутлет-деревня Zcar, расположенная недалеко от пограничного пункта пропуска Ваалимаа, обанкротилась и напоминает город-призрак. Осенью 2022 года финны перестали пускать к себе российских туристов. Вскоре после этого владельцы аутлет-деревни объявили о банкротстве. Товары популярных брендов стало просто некому покупать.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте признал неэффективность ухода из России финских компаний. По словам финского лидера, сейчас в России не работает ни одна компания из Финляндии, однако на российской экономике это никак не отразилось.
Читайте также:
Ilta-Sanomat: Финская аутлет-деревня Zcar опустела после закрытия границ для россиян
Президент Финляндии Ниинисте: Уход финских компаний из России оказался неэффективным
Финская газета Iltalehti считает недвижимость россиян в стране национальной угрозой
Не лучше положение и у фирм на юго-востоке страны, прибыль которых целиком зависела от российских туристов. Скажем, спа-отель в Иматре после отказа властей их пускать может недосчитаться двух десятков своих сотрудников.
Финская аутлет-деревня Zcar, расположенная недалеко от пограничного пункта пропуска Ваалимаа, обанкротилась и напоминает город-призрак. Осенью 2022 года финны перестали пускать к себе российских туристов. Вскоре после этого владельцы аутлет-деревни объявили о банкротстве. Товары популярных брендов стало просто некому покупать.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте признал неэффективность ухода из России финских компаний. По словам финского лидера, сейчас в России не работает ни одна компания из Финляндии, однако на российской экономике это никак не отразилось.
Читайте также:
Ilta-Sanomat: Финская аутлет-деревня Zcar опустела после закрытия границ для россиян
Финская газета Iltalehti считает недвижимость россиян в стране национальной угрозой
Артем Путинцев