«ЮMoney» приступил к дистанционному выпуску банковских карт для иностранцев

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Сервис денежных переводов «ЮMoney», принадлежащий Сбербанку, начал дистанционно выпускать карты и открывать счета для иностранных граждан. Об этом в беседе с РБК рассказал первый зампред правления банка Кирилл Царев.
По его словам, для оформления новой карты граждане других государств должны установить приложение «ЮMoney» для Android, после чего осуществить выпуск виртуальной карты. Физическую пластиковую карту можно получить на территории России, например, в аэропорту Шереметьево. Карта будет подключена к российской национальной платёжной системе «Мир». Для пополнения бесплатной в обслуживании карты будет необходим банкомат Сбера.
При этом, по словам Царева, клиентам не обязательно получать карту, поскольку её виртуальная версия будет иметь полноценный функционал.
Покупки также можно будет совершать по QR-коду и NFC.
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При этом, по словам Царева, клиентам не обязательно получать карту, поскольку её виртуальная версия будет иметь полноценный функционал.
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Анастасия Чинкова