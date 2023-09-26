Юрист Кулагин: Надо разрешить бизнес-омбудсменам защищать предпринимателей в суде

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Уполномоченный по правам предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерий Калугин выступил с инициативой разрешить бизнес-омбудсменам защищать предпринимателей в суде.
«Мне кажется оправданным законодательно закрепить право региональным бизнес-омбудсменам выступать в суде, защищая предпринимателей, обвиняемых по «экономическим» статьям УК. Сейчас мы можем передавать нашу позицию только в виде экспертного заключения через адвоката, а судья уже решает, приобщать его к делу или нет. Если уполномоченные стали бы полноценными участниками судебного процесса, то могли бы эффективнее выполнять свою миссию защиты прав предпринимателей», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Кулагин.
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