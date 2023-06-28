Юрист раскритиковал законопроект об отмене НДФЛ для малообеспеченных

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Александр Хаминский уверен, что принятие документа разрушит всю бюджетную систему страны
Налоговый юрист, член комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по международной политике Александр Хаминский раскритиковал законопроект либеральных демократов об отмене НДФЛ для граждан с доходом менее 30 тысяч рублей в месяц. Об этом он рассказал в разговоре с телеканалом «360».
Юрист пояснил, что согласно смыслу законопроекта при введении пороговой шкалы налогообложения начальные условия обязаны быть одними для всех. Иными словами, независимо от величины зарплаты первые 30 тысяч рублей не должны облагаться налогом у всех категорий работников — как низкооплачиваемых, так и высокооплачиваемых.
В этом случае, если исходить из статистики числа работающих россиян на весну 2023 года (75,6 млн человек) и величины средней зарплаты по стране (71,3 тыс. рублей), то общая сумма выпадающих доходов при выведении из-под налогообложения у каждого человека по 30 тыс. рублей составит 3,54 триллиона ежегодно. Сейчас ни один российский регион не в состоянии компенсировать такие бюджетные дыры.
Ранее стало известно, что депутаты фракции ЛДПР отправили в правительство законопроект об отмене НДФЛ для граждан с доходом менее 30 тыс. рублей в месяц. Они уверены, что эта мера поможет малообеспеченным россиянам увеличить семейный бюджет, что поспособствует экономическому росту страны.
Юрист пояснил, что согласно смыслу законопроекта при введении пороговой шкалы налогообложения начальные условия обязаны быть одними для всех. Иными словами, независимо от величины зарплаты первые 30 тысяч рублей не должны облагаться налогом у всех категорий работников — как низкооплачиваемых, так и высокооплачиваемых.
«Более того, нововведение, если оно будет принято, разрушит всю бюджетную систему страны. <...> Освобождение от налогообложения первых 30 тысяч рублей заработной платы однозначно будет поощрять снижение официальной части трудового вознаграждения до указанного уровня и выплату компенсации в конвертах», — подчеркнул Хаминский.По мнению эксперта, вместо подобных популистских законодательных предложений государственным мужам следует разрабатывать меры по поощрению работодателей к повышению зарплат, в том числе и путем предоставления налоговых льгот.
Ранее стало известно, что депутаты фракции ЛДПР отправили в правительство законопроект об отмене НДФЛ для граждан с доходом менее 30 тыс. рублей в месяц. Они уверены, что эта мера поможет малообеспеченным россиянам увеличить семейный бюджет, что поспособствует экономическому росту страны.
Артем Путинцев