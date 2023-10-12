Южный Судан запросил у России помощь в строительстве нефтепровода

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Южный Судан выразил желание совместно с Россией построить нефтепровод с выходом к морю. Об этом в ходе Российской энергетической недели сообщил замминистра нефтяной промышленности страны Маиен Вол Джонг Маиен.
Он отметил, что постройка нефтепровода стала бы альтернативой трубопроводу, который проходит через Судан, находящийся в состоянии войны. Таким образом, в настоящее время у Южного Судана нет открытого доступа к морю, что усложняет добычу нефти.
Замминистра нефтяной промышленности отметил, что Южный Судан сейчас нуждается в помощи от России. Если удастся построить альтернативный путь для транспортировки нефти, многолетняя проблема добычи сырья будет решена.
Также он отметил, что в Южном Судане необходимо строительство мощного нефтеперерабатывающего завода.
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Замминистра нефтяной промышленности отметил, что Южный Судан сейчас нуждается в помощи от России. Если удастся построить альтернативный путь для транспортировки нефти, многолетняя проблема добычи сырья будет решена.
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Анастасия Чинкова