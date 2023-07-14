За 1-е полугодие 2023-го доходы подмосковного бюджета выросли на 14%

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв провел встречу с руководителем УФНС России по Московской области Екатериной Макаровой.
В ходе встречи губернатор региона обсудил с руководителем УФНС России по Московской области Екатериной Макаровой налоговые поступления в региональный бюджет первого полугодия 2023 года, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Власти Подмосковья стараются уделять максимальное внимание работе бизнеса, инвесторов, оказывают помощь при открытии или в расширении производства.
Основными бюджетообразующими источниками являются налоги на прибыль от организаций и налоги на доходы от физических лиц. На них приходится 69% всех налоговых поступлений.
Лидерами по налогу на прибыль в первые полгода стали: обрабатывающие производства, пищевая продукция, металлургия и машиностроение.
В бюджет Московской области в первом полугодии 2023 года поступили 388 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов, в динамике наблюдается прирост целых 16,1%.
Лидерами среди городских округов по числу налоговых и неналоговых доходов стали: Электросталь, Лыткарино, Дубна, Серпухов и Наро-Фоминск.
Руководитель регионального УФНС Екатерина Макарова в рамках встречи доложила Андрею Воробьёву о реализации проекта «Развитие доходного потенциала Московской области».
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«В этом году у нас хорошие показатели. За 6 месяцев в консолидированный бюджет Подмосковья поступило 489 миллиардов рублей. Это на 14% больше, чем в 2022-м. Положительная динамика наблюдается и по налогу на прибыль. Ежегодно этот показатель увеличивается. В 2023-м — уже 176,3 миллиардов. Во многом это результат оживления экономики — роста выручки промышленных производств, выравнивания показателей в логистике, финансовом секторе», — отметил Андрей Воробьёв.
Основными бюджетообразующими источниками являются налоги на прибыль от организаций и налоги на доходы от физических лиц. На них приходится 69% всех налоговых поступлений.
Лидерами по налогу на прибыль в первые полгода стали: обрабатывающие производства, пищевая продукция, металлургия и машиностроение.
В бюджет Московской области в первом полугодии 2023 года поступили 388 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов, в динамике наблюдается прирост целых 16,1%.
Лидерами среди городских округов по числу налоговых и неналоговых доходов стали: Электросталь, Лыткарино, Дубна, Серпухов и Наро-Фоминск.
Руководитель регионального УФНС Екатерина Макарова в рамках встречи доложила Андрею Воробьёву о реализации проекта «Развитие доходного потенциала Московской области».
«В ходе контрольно-аналитической работы в рамках проекта в консолидированный бюджет Подмосковья поступило в первом полугодии 2,6 миллиарда рублей. Особое внимание уделяется выводу бизнеса из «теневого сектора». Это касается добычи полезных ископаемых, складской деятельности, строительно-монтажных работ, а также арендаторов площадей», — рассказала Екатерина Макарова.Читайте также:
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Алиса Сергиенко