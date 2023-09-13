За лето в Подмосковье открыли 38 магазинов шаговой доступности

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Федеральные и региональные торговые сети открыли в Московской области с июля по август 38 торговых точек. Их общая площадь превышает 16 тыс кв м, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
По данным ведомства, лидер по организации новых коммерческих объектов - федеральная торговая сеть «Дикси», открывшая 11 магазинов.
С ростом количества объектов торговли в Подмосковье увеличилось и число дополнительно созданных рабочих мест – их появилось порядка 250.
Вместе с развитием торговли увеличивается и число складских комплексов. За два летних месяца в Московской области открыли семь складских помещений общей площадью 12 тыс кв м.
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Лора Луганская