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За лето в Подмосковье открыли 38 магазинов шаговой доступности

13 сентября 2023, 15:37
Фото: Istockphoto / Sergei Gnatiuk

Фото: Istockphoto / Sergei Gnatiuk

Федеральные и региональные торговые сети открыли в Московской области с июля по август 38 торговых точек. Их общая площадь превышает 16 тыс кв м, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
По данным ведомства, лидер по организации новых коммерческих объектов - федеральная торговая сеть «Дикси», открывшая 11 магазинов.

С ростом количества объектов торговли в Подмосковье увеличилось и число дополнительно созданных рабочих мест – их появилось порядка 250.


Вместе с развитием торговли увеличивается и число складских комплексов. За два летних месяца в Московской области открыли семь складских помещений общей площадью 12 тыс кв м.

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#подмосковье
#московская область
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Россиянам назвали причины повышения первоначального взноса льготной ипотеки
Аналитик Чернов: Это делается во избежание перегрева рынка недвижимости в стране
13 сентября 2023, 15:02

Фото: istockphoto.com/Boy Wirat

Аналитик Владимир Чернов объяснил увеличение правительством РФ минимального первоначального взноса по ипотеке с господдержкой до 20% тем, что такие меры должны способствовать предотвращению перегрева рынка недвижимости.
«Правительство РФ повышает первоначальный взнос по ипотечным программам с государственной поддержкой, чтобы избежать перегрева рынка недвижимости в стране. Увеличение первоначального взноса по ипотеке с господдержкой приведёт к замедлению темпов роста спроса или его снижению на первичном рынке недвижимости, что отразится на объёмах продаж и замедлит темпы роста цен на первичную недвижимость», — пояснил в беседе с RT Чернов.

По его словам, также будут сокращены субсидии банкам, финансирующими ипотеку с господдержкой.

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#правительство
#недвижимость
#субсидии
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#ипотека
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В индустриальном парке «Есипово» стартовало производство косметики
13 сентября 2023, 15:00

Фото: Мининвест МО

В индустриальном парке «Есипово» запустили производство уходовой косметики. Предприятие заработало в комплексе «Индастриал сити», созданном в формате «Подмосковье индастриал», сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Компания «Виэнти Продакшн Групп» наладит контрактное производство косметических средств для крупнейших ритейлеров, аптечных сетей и локальных брендов с оригинальными концепциями. Проект реализуют в течение пяти лет. Объём инвестиций в проект в Солнечногорском городском округе превысит 1 млрд рублей. На предприятии уже приступили к выпуску косметической продукции. На новой площадке создано 75 рабочих мест.  

Ассортимент продукции компании «Виэнти Продакшн Групп» включает более 300 позиций различных средств для взрослых и детей. В Солнечногорске будут производить зубные пасты, ополаскиватели для полости рта, косметические кремы, маски, лосьоны, тоники, шампуни, бальзамы для волос, скрабы, обёртывания, детские средства для купания и многое другое. В линейке также появится декоративная косметика. 
 
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#мининвест мо
#экономика
#есипово
#индустриальный парк
#косметика
#производство
#подмосковье
#московская область
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Решетников заявил о хороших цифрах экономического роста в России
13 сентября 2023, 14:53

Фото: istockphoto.com/Bojan89

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что в России наблюдаются хорошие показатели экономического роста.
Он отметил, что этому способствовало несколько факторов, среди которых рост инвестиций во II квартале, который составил более 12%.

«Тенденция роста экономики продлится ещё в 2024, 2025, 2026 годах. На всём среднесрочном периоде темпы роста будут выше 2%, что в условиях ощутимого дефицита на рынке труда и всех ограничений в логистике, технологиях и других сферах в общем выглядит нормально. Хотя, конечно, нужно работать над тем, чтобы увеличивать темпы», — прокомментировал в беседе с RT Решетников.

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#курс
#рост
#экономика
#россия
#инвестиции
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В ОЭЗ «Дубна» развернут производство аккумуляторов
13 сентября 2023, 10:11

Фото: Мининвест МО

Компания «СЭТРа» создаст на территории особой экономической зоны «Дубна» сборочное производство литий-ионных батарей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
В проект инвестируют 2,5 млрд рублей. На новом предприятии будут проводить исследования, разрабатывать и выпускать литий-ионные аккумуляторы и внедрять технологии производства на их основе. 
 
На предприятии планируют создать не менее 320 рабочих мест.  

ОЭЗ «Дубна» – одна из пяти подмосковных особых экономических зон. Там локализована высокотехнологичные производства, представляющие различные сегменты промышленности – от фармацевтики до судостроения.  Подобрать место для размещения бизнеса, в том числе в ОЭЗ региона, можно на инвестиционной карте Московской области. 
 
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#мининвест мо
#производство
#оэз «дубна»
#экономика
#подмосковье
#московская область
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Мосбиржа сообщила о приостановке торгов на срочном рынке
13 сентября 2023, 10:01

Фото: РИА Новости / Антон Денисов

Московская биржа сообщила, что торги на срочном рынке приостановлены с 9:30 по Москве из-за сбоя торгово-клиринговой системы. Время возобновления торгов Мосбиржа сообщит позже. Информация об этом указана в официальном сообщении.

«Проводится диагностика системы, о возобновлении торгов будет сообщено дополнительно»,— сообщили в Мосбирже.
Срочный рынок — это рынок Московской биржи, на котором торгуют деривативами: фьючерсами и опционами.

Напомним, что ранее финансовый эксперт Дмитрий Бабин объяснил падение доллара и евро их продажей инвесторами. Бабин добавил, что сейчас наблюдается благоприятная обстановка для курса рубля, он сможет укрепиться за счёт увеличения продажи валюты экспортёрами.

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#торги
#рынок
#информация
#биржа
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Надь: Венгрия, Словакия и Болгария введут ограничения на ввоз зерна с Украины
12 сентября 2023, 22:19

Фото: iStock/Orientaly

Венгрия, Словакия и Болгария введут ограничения на ввоз украинского зерна до конца 2023 года, об этом сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь после переговоров с коллегами.
«Если Брюссель не действует, мы на национальном уровне продлим ограничения на импорт украинского зерна», - прокомментировал ситуацию Надь на своей странице в одной из запрещенных социальных сетей.      

Он также отметил, что с позицией Венгрии солидарна и Румыния. 

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна. Премьер-министр пояснил, что на первом месте стоит забота о польских фермерах.

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#министр
#ограничения
#импорт
#зерно
#венгрия
#болгария
#словакия
#украина
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Греф назвал курс рубля неоправданно заниженным
12 сентября 2023, 22:10

Фото: iStock/SSV-Photo

Нынешний курс рубля не соответствует его фундаментальным значениям, заявил президент Сбербанка Герман Греф, его цитату приводит «Интерфакс».
«У нас сегодня все хорошо с платежным балансом, и тем не менее курс является очень волатильным и находится на уровнях, которые явно не соответствуют фундаментальной стоимости рубля», — прокомментировал ситуацию Греф. 

Глава Сбербанка считает, что для решения этой проблемы необходим комплекс мер.

Ранее Греф посоветовал россиянам, как лучше хранить сбережения. По его мнению, сейчас отличный момент, чтобы продать доллары и евро, и приобрести рублевые облигации. При этом, наилучший вариант – это инвестиции в акции, заключил глава Сбербанка.

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#курс
#рубль
#сбербанк
#экономика
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Греф рассказал россиянам, как лучше хранить сбережения
Греф не рекомендует хранить сбережения в твердой валюте
12 сентября 2023, 21:42

Фото: kremlin.ru

Президент Сбербанка Герман Греф посоветовал россиянам, как лучше хранить сбережения, в интервью «Россия 1».
«Нельзя давать универсальные советы никогда. Наверное, сейчас бы я не рекомендовал хранить в твердых валютах, потому что они не дают никакой доходности», - прокомментировал ситуацию Греф. 

По его мнению, сейчас наилучший момент, чтобы продать доллары и евро, и приобрести рублевые облигации. При этом, наилучший вариант – это инвестиции в акции, заключил глава Сбербанка. 

Ранее Олег Дерипаска заявил, что Россия получила глобальный шанс для развития экономики, благодаря сотрудничеству с африканскими и азиатскими странами.

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#евро
#инвестиции
#облигации
#акции
#сбербанк
#экономика
#сбережения
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Дерипаска заявил о глобальном шансе для экономики России «как в 90-е»
12 сентября 2023, 21:20

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Россия получила глобальный шанс для развития экономики, благодаря сотрудничеству с африканскими и азиатскими странами, об этом заявил бизнесмен Олег Дерипаска в интервью «РБК».
«Мы сейчас имеем ситуацию, когда население в Юго-Восточной Азии почти 600 млн человек, Китай — 1,3 млрд, Индия — 1,5 млрд, Африка — почти 1 млрд. Это все растущие в демографическом плане страны, и их региональные рынки очень привлекательны для нас. Мы видели, что Россия способна создать новые логистические решения и нарастить объемы поставок на этих рынках», — прокомментировал ситуацию Дерипаска. 

Бизнесмен также считает, что вскоре на российский рынок придут инвесторы из Азии и Африки. Экономика РФ должны вырасти в три раз, а это невозможно без притока новых инвестиций. 

С приходом новых средств, по мнению Дерипаски, необходимо будет подойти и к проблеме пенсионных накоплений. Это напрямую повлияет на уменьшение бедных слоев населения, выведя средний уровень жизни в РФ на более высокий ступень.

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