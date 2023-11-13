В Подмосковье привлекут 20 млрд рублей за счёт вовлечения имущества в оборот

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«20 млрд рублей мы привлекаем за счёт вовлечения в оборот имущества – этом году на 3 млрд больше, чем в прошлом. Это неплохие результаты. У нас есть лидеры по работе с имуществом. Это Руза, Сергиев Посад, Щёлково, Ступино, Наро-Фоминск, Шатура. Молодцы! Вместе с тем есть и территории, которые находятся в «красной зоне». Это Котельники, Бронницы, Подольск», – сказал губернатор в ходе совещания с областным правительством и главами городских округов.Он подчеркнул, что необходимо обеспечить подход, который позволял бы рачительно и эффективно использовать имущество. Это влияет на экономическое благополучие региона.
«Где-то нужно сносить недостроенные и ветхие строения, где-то своевременно выставлять на аукцион для бизнеса и услуг ту или иную площадку в городах. Всё это влияет на наше экономическое благополучие и на порядок в нашем доме», – отметил Воробьёв.Ранее во время того же совещания он рассказал, что поручил создать робота Женю для помощи жителям Подмосковья в решении проблем ЖКХ.
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