За субсидии на модернизацию производства поборются более 500 подмосковных компаний МСП

Фото: Мининвест МО
Претендентами на получение субсидий по программе «Модернизация» стали более 500 субъектов малого и среднего предпринимательства Подмосковья. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева по итогам завершения приём заявок на участие в конкурсном отборе.
«В Подмосковье стартовали конкурсы на получение субсидий по трём программам – «Модернизация», «Маркетплейсы» и «Франшиза». Конкурсный отбор по первой программе длился месяц. Мининвест получил от подмосковных компаний 562 заявки. Подать заявку на субсидии при выходе на маркетплейсы и для развития бизнеса, работающего по франшизе, предприниматели могут до конца года», – сказала Зиновьева.Подать заявку на участие в конкурсах можно онлайн на портале госуслуг Подмосковья. Больше информации о поддержке бизнеса доступно на Инвестиционном портале Московской области.
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Лора Луганская