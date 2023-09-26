Заммэра Ликсутов: Линии МЦД продлят в соседние области

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Столичные власти планируют продлить все линии Московских центральных диаметров (МЦД) за пределы области. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Лискутов.
О намеченных планах по модернизации Центрального транспортного узла ранее говорил президент России Владимир Путин. Как уточнил Максим Лискутов, продление маршрутов МЦД может коснуться Тульской, Ярославской, Орловской, Калужской, Рязанской и других областей, сопредельных с Москвой.
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