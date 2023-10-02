Зампред правительства МО Зиновьева рассказала, как начать бизнес в индустриальном парке

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Он больше ориентирован на производственные компании, верхний сегмент малого и среднего бизнеса. Это производственный бизнес», — рассказала Заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
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