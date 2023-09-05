Зампред ЦБ Заботкин: Объёмы рупий в России не превышают объёмы экспорта

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Объёмы «зависших» рупий незначительны по отношению к объёму экспорта и постепенно снижаются. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в ходе форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность».
Ранее экс-глава Минфина РФ Михаил Задорнов заявил, что причиной ослабления рубля стал большой объём индийских рупий, полученных от экспорта нефти. По его словам, Россия в первом полугодии текущего года поставила Индии нефти на сумму примерно в пять раз превышающую годовую стоимость нефти, поставляемой из Индии в Россию. При этом, полученные от Индии суммы Россия не может ни на что потратить, поскольку рупия – неконвертируемая валюта, а в Индии закупать больше нечего. Однако экономист Беляев опроверг эту информацию, заявив, что ослабить рубль могли только внутренние экономические причины.
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Анастасия Чинкова