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Зампред ЦБ Заботкин: Объёмы рупий в России не превышают объёмы экспорта

05 сентября 2023, 20:07
Фото: iStock/Ekaterina Lutokhina

Фото: iStock/Ekaterina Lutokhina

Объёмы «зависших» рупий незначительны по отношению к объёму экспорта и постепенно снижаются. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в ходе форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность».
Ранее экс-глава Минфина РФ Михаил Задорнов заявил, что причиной ослабления рубля стал большой объём индийских рупий, полученных от экспорта нефти. По его словам, Россия в первом полугодии текущего года поставила Индии нефти на сумму примерно в пять раз превышающую годовую стоимость нефти, поставляемой из Индии в Россию. При этом, полученные от Индии суммы Россия не может ни на что потратить, поскольку рупия – неконвертируемая валюта, а в Индии закупать больше нечего. Однако экономист Беляев опроверг эту информацию, заявив, что ослабить рубль могли только внутренние экономические причины.

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#россия
#индия
#валюта
#экспорт
#нефть
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Подмосковье вышло на первое место в России по экспорту мяса птицы
05 сентября 2023, 18:34

Фото: Istockphoto / Ann_Zhuravleva

Московская область занимает первое место среди регионов России по экспорту мяса птицы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«За семь месяцев этого года из Подмосковья экспортировали 56,5 тыс тонн мяса птицы более чем на 140,2 млн долларов. Самый большой объём поставок осуществляется в Китай, Белоруссию и Казахстан. Эти показатели позволили занять первое место по объёмам экспорта этой продукции в стране», – привели в ведомстве слова зампреда правительства Московской области Георгий Филимонов.  
Он добавил, что при этом объёмы поставок продовольствия за рубеж продолжают расти. Так, 2023 году экспорт в Узбекистан увеличился на 122%, в Сербию – на 82%, в Азербайджан – на 56%.

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#экспорт
#экономика
#подмосковье
#московская область
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Зампред ЦБ Заботкин: Значение годовой инфляции дошло до верхней точки прогнозов
05 сентября 2023, 18:06

Фото: iStock/Andrey Semenov

Уровень годовой инфляции в России приблизился к верхней границе прогноза в 5-6,5%. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
Министр финансов России Антон Силуанов в августе спрогнозировал 6%-ную инфляцию к концу текущего года. Власти, в связи с этим, будут предпринимать все необходимые меры для возвращения к показателям в 4%.

Ранее председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявляла, что значения ключевой ставки остаются нестабильными, поэтому они могут как понизиться, так и повыситься. При этом она уточнила, что понижения вряд ли стоит ожидать в ближайшие месяцы, поскольку для этого необходимо снижение роста цен.

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#инфляция
#экономика
#ключевая ставка
#банк россии
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Россия стала крупнейшим поставщиком угля на турецкий рынок
05 сентября 2023, 17:30

Фото: istockphoto/small smiles

За первые восемь месяцев 2023 года экспорт российского угля в Турцию увеличился на 55% и составил 14,6 млн тонн. В настоящее время предприятия из России обеспечивают 70% всех поставок угля в эту страну.
Такой рост экспорта обеспечивается за счет хорошего дисконта, сообщает «Коммерсант». За счет приемлемых скидок российские предприятия вытесняют с рынка более дорогое колумбийское топливо. Увеличение экспорта в Турцию помогает компенсировать снижение поставок в Марокко, где стали возникать трудности с платежами и проблемы с таможенным оформлением.

Также активно российские угольные компании наращивают экспорт в Египет. По сравнению с 2022 годом поставки выросли на 60%. Впрочем, здесь в абсолютном выражении объемы пока невелики: 464 тысяч тонн сырья. Это объясняется не слишком благоприятной экономической ситуацией в стране и трудностями с оплатой за поставки сырья. Что касается Турции, то, как считают эксперты, при условии сохранения скидок российский уголь продолжит доминировать на рынке.

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#турция
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В Узбекистане два крупнейших сервиса приостановили денежные переводы в Россию
05 сентября 2023, 14:20

Фото: iStock/Tippapatt

Крупнейшие платёжные сервисы Узбекистана Oson и Pay Way приостановили осуществление зарубежных денежных переводов с 5 сентября. Об этом сообщают пресс-службы компаний.
В пресс-службе Pay Way сообщили, что временно была отключена возможность производить денежные переводы в другие страны, в том числе в Россию и из неё. При этом, платежи внутри страны по-прежнему доступны.

В Oson также сообщили о временной приостановке переводов между государствами с 5 сентября. В пресс-службе уточнили, что работа сервиса будет вновь доступна в ближайшее время.

Причины принятия таких мер ЦБ Узбекистана пока не установлены.
Oson и Pay Way являются крупнейшими платёжными системами в Узбекистане. 80% переводов через эти сервисы приходится на Россию.

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#узбекистан
#деньги
#банк
#россия
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Экономист Остапкович: «До конца года доллар будет максимум 100 рублей»
05 сентября 2023, 14:04

Фото: istockphoto.com/Pineapple Studio

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, экономист Георгий Остапкович заявил, что до конца года доллар не поднимется выше 100 рублей.
«До конца года доллар будет, наверное, в диапазоне 93–98, максимум 100 рублей. Выше 100 наши регуляторы не дадут доллару уйти», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Остапкович.

Он отметил, что доллар по 100 рублей является психологической границей для многих граждан, а потому регуляторы не дадут ему подняться выше.

До этого член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что уже через несколько десятков лет мир сможет полностью освободиться от доллара. Он отметил, что к процессу дедолларизации привели и антироссийские санкции, введённые Западом.

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#валюта
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#рубль
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Фонд развития промышленности РФ помог подмосковному предприятию
05 сентября 2023, 11:57

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

На территории Подмосковья осуществляется комплекс мер поддержки, который обеспечивает высокий уровень инвестиционной привлекательности региона. Так, НПП «Исток» им. Шокина во Фрязино расширил и автоматизировал производство, используя меры поддержки бизнеса
«Мы понимаем, что от того, как в Подмосковье чувствует себя бизнес, зависит не только рост экономики, но и качество, и уровень жизни людей. Поэтому каждый проект мы стараемся очень внимательно сопровождать: от заключения соглашения до запуска производства», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
НПП «Исток» им. Шокина во Фрязиносмог расширить и автоматизировать своё производство приборов учёта электроэнергии благодаря привлечённым средствам из Фонда развития промышленности России в рамках государственной программы «Развитие ОПК».

Общая сумма займа на льготных условиях составила 559 миллионов рублей. Общий объём инвестиций в расширение производства составил  698 миллионов рублей.


На базе предприятия НПП «Исток» им. Шокина в 2015 году создали особую экономическую зону технико-внедренческого типа «Исток». На сегодняшний день её резидентами являются 22 предприятия, осуществляющие свою деятельность по таким направлениям, как СВЧ-электроника, лазерное приборостроение, проектирование сложных технических систем.

В ОЭЗ создано более 500 новых рабочих мест.

Общая сумма инвестиций компаний-резидентов составляет более 55 миллиардов рублей.

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#рф
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Компания ТК «Подмосковье» расширила производство благодаря мерам поддержки бизнеса
05 сентября 2023, 11:29

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

На территории Подмосковья осуществляется комплекс мер поддержки, который обеспечивает высокий уровень инвестиционной привлекательности региона. Так, компания ТК «Подмосковье» воспользовалась мерами поддержки бизнесу, реализуемыми в Московской области.
В Московской области функционируют 67 индустриальных парков и 5 особых экономических зон, в которых работают компании в сфере медицины, био- и ИТ-технологий, электроники и другие, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Мы понимаем, что от того, как в Подмосковье чувствует себя бизнес, зависит не только рост экономики, но и качество, и уровень жизни людей. Поэтому каждый проект мы стараемся очень внимательно сопровождать: от заключения соглашения до запуска производства», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В марте 2023 года компания ТК «Подмосковье» запустило новый тепличный комплекс на территории городского округа Воскресенск.


Для реализация проекта, компания получила 2 льготных кредита на общую сумму 10,7 миллиардов рублей и получила земельный участок на льготных условиях по упрощенной процедуре без проведения торгов по программе поддержки бизнесу.

Реализация проекта принесла в экономику Подмосковья – 14,5 миллиардов рублей. Проект помог создать в Московской области 645 новых рабочих мест.

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Андрей Воробьёв рассказал об успешных промышленных производствах.

Инвестиции в основной капитал Подмосковья за полгода составили более полутриллиона рублей.
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Ъ: Минэнерго рассматривает возможность возвращения полных выплат по демпферу на топливо
05 сентября 2023, 11:14

Фото: iStock/bizoo_n

Минэнерго РФ обсуждает возврат к полным выплатам по демпферу в условиях рекордных цен на топливо. Об этом сообщает «Коммерсант».
Ранее Минфин РФ в два раза сократил размер выплат по демпферу на бензин и дизельное топливо до конца 2026 года.

Уточняется, что в августе нефтяные компании не смогли увеличить переработку, а в сентябре, из-за проведения плановых ремонтов, объёмы переработки сократятся. Это будет оказывать давление на рынок, несмотря на окончание основного сезона отпусков.

Также издание подчёркивает, что хоть Минфин и не против возвращения к полным выплатам по демпферу, оно требует компенсации дополнительных расходов бюджета.

По мнению авторов статьи «Коммерсанта», единственной возможной мерой для снижения оптовых цен на топливо является возвращение полных выплат по демпферу. При этом, в настоящее время оптовая цена на бензин и дизтопливо выше того уровня, при котором выплачивается демпфер – это может усложнить ситуацию.

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#выплаты
#минфин
#минэнерго мо
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Правительство планирует увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке
05 сентября 2023, 11:06

Фото: istockphoto/simpson33

Российское правительство планирует ограничить ипотечное кредитование с государственной поддержкой. Речь идет о повышении суммы первоначального взноса с 15 до 20%, а также о снижении на 0,5 процентного пункта предельной величины субсидии кредитным организациям.
Слухи о сокращении ипотечных льгот появились после внепланового повышения Центробанком ключевой ставки. Ставки по рыночной ипотеке увеличились в среднем до 15%, в то время как по льготной и семейной ипотеке она составляет 6-8%, сообщают «Ведомости». Такой разрыв на фоне ажиотажного спроса на льготную ипотеку чреват разбалансированностью рынка недвижимости и неконтролируемым повышением цен.

Одна из основных задач планируемых изменений — приведение спроса в соответствие с темпами роста предложения. Разница между льготной и рыночной ставкой достигла, по мнению экспертов, астрономических значений. Массовое кредитование по нерыночным ставкам выглядит как минимум странно. Поэтому предпринимаемые правительством меры объяснимы. По мнению некоторых специалистов, они даже слишком аккуратные.

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