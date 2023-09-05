Зампред ЦБ Заботкин: Значение годовой инфляции дошло до верхней точки прогнозов

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Уровень годовой инфляции в России приблизился к верхней границе прогноза в 5-6,5%. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
Ранее председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявляла, что значения ключевой ставки остаются нестабильными, поэтому они могут как понизиться, так и повыситься. При этом она уточнила, что понижения вряд ли стоит ожидать в ближайшие месяцы, поскольку для этого необходимо снижение роста цен.
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