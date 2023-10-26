Зампред ВТБ: заседание по ставке станет для Центробанка битвой при Ватерлоо

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Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что предстоящее заседание Центробанка по ключевой ставке будет определять развитие российского финансового рынка на будущий год — в этом смысле его можно сравнить по значимости с битвой при Ватерлоо. Об этом Пьянов сообщил журналистам.
Пьянов отметил, что наиболее вероятным решением Банка России станет повышение ключевой ставки либо до четырнадцати процентов, либо даже до пятнадцати процентов. Первый зампред правления ВТБ считает, что период высокой ключевой ставки продлится до третьего квартала следующего года.
Напомним, в сентябре Центральный Банк России повысил ключевую ставку с 12% до 13% годовых. Такое решение Центробанк счел профилактическим.
Отмечается, что это новый максимум с весны прошлого года. В ЦБ подчеркнули, что необходимо обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и её возвращения к 4% в 2024 году.
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Напомним, в сентябре Центральный Банк России повысил ключевую ставку с 12% до 13% годовых. Такое решение Центробанк счел профилактическим.
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Екатерина Коршунова