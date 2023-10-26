Зампред ВТБ: заседание по ставке станет для Центробанка битвой при Ватерлоо

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что предстоящее заседание Центробанка по ключевой ставке будет определять развитие российского финансового рынка на будущий год — в этом смысле его можно сравнить по значимости с битвой при Ватерлоо. Об этом Пьянов сообщил журналистам.