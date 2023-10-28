Запад не смог навредить России введением потолка цен на нефть

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Введённый Западом потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель не принёс негативных последствий для России. Об этом сообщает издание Foreign Policy.
По мнению сторонников введённых ограничений, регулирование цен на нефть позволит нанести вред России. А вот люди, не поддерживающие эти изменения, утверждают, что стране удаётся легко обойти эти ограничения.
Издание пишет, что в первое время ограничения действительно негативно влияли на Россию, но вскоре она смогла адаптироваться к ним. Теперь страна ведёт активную торговлю с рядом стран, которые не поддерживают потолок цен.
Также автор статьи утверждает, что продолжение введения санкционных ограничений не скажется на российской экономики, но сильно повлияет на мировую.
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Издание пишет, что в первое время ограничения действительно негативно влияли на Россию, но вскоре она смогла адаптироваться к ним. Теперь страна ведёт активную торговлю с рядом стран, которые не поддерживают потолок цен.
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Анастасия Чинкова