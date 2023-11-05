Запад предупредили о серьёзных проблемах в случае конфискации российских активов

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В случае конфискации Западом российских активов, другие страны захотят обезопасить себя от такого же исхода, что негативно скажется на западной экономике. Об этом сообщает издание Financial Times.
Отмечается, что незападные страны, узнав о конфискации российских активов, захотят вывести свои собственные резервы с Запада, чтобы обезопасить себя от введения санкций.
Такой расклад событий может серьёзно ударить по мировой финансовой системе.
Российские политики и экономисты уже неоднократно отмечали, что антироссийские санкции Запада в первую очередь влияют на сам Запад. Россия смогла адаптироваться к ним, поэтому никакие ограничения не оказывают сильного негативного влияния на экономику.
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Анастасия Чинкова