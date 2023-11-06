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Запад случайно помог рублю, пишут СМИ

WSJ: ценовой потолок на российскую нефть не работает, рубль укрепляется
06 ноября 2023, 11:56
Фото: iStock/Max Zolotukhin

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Ценовой потолок на российскую нефть, который введён G7, всё больше теряет свою эффективность. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, поступления от нефти и газа в бюджет РФ в прошлом месяце увеличились более чем в несколько раз по сравнению с сентябрем, что говорит о кардинальном изменении ситуации с начала этого года.

Ранее сообщалось, что введённый Западом потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель не принёс негативных последствий для России. В первое время ограничения действительно негативно влияли на Россию, но вскоре она смогла адаптироваться к ним. Теперь страна ведёт активную торговлю с рядом стран, которые не поддерживают потолок цен.

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Торги иностранными бумагами на СПБ бирже остановили на 7 рабочих дней
06 ноября 2023, 11:30

Фото: istockphoto/Galeanu Mihai

Торги иностранными ценными бумагами на СПБ бирже приостановили, чтобы провести комплаенс-процедуры. Они займут не менее 7 рабочих дней.
Об этом сообщается на сайте торговой площадки. 2 ноября OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, которое отвечает за правоприменение в области санкций) внесло СПБ биржу в санкционный список. На этом фоне торговая площадка решила приостановить торги иностранными бумагами.

«СПБ биржа взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в сложившихся условиях. Мы предполагаем, что консультации займут не менее семи рабочих дней», - сообщают представители биржи.
 Об итогах комплаенс-процедур сообщат.
 
Ранее Запад предупредили о серьёзных проблемах в случае конфискации российских активов. В случае конфискации  российских активов, другие страны захотят обезопасить себя от такого же исхода, что негативно скажется на западной экономике. Об этом сообщает издание Financial Times.

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Новак: Россия продолжит добровольное сокращение поставок нефти

Центробанк: Россияне ощущают годовую инфляцию на уровне 14%
#санкции
#биржа
#новости
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Новак: Россия продолжит добровольное сокращение поставок нефти
06 ноября 2023, 01:57

Фото: сайт Кремля

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия до конца 2023 года до конца 2023 года продолжит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей ежесуточно. Об этом пишет ТАСС.
Он отметил, что в декабре будет проведён анализ рынка с целью принятия решения об углублении сокращения или увеличения производства нефти и нефтепродуктов.

Такая мера является дополнительной к добровольному сокращению добычи на 500 тысяч б/с, о котором российская сторона сообщила в апреле 2023 года. Сокращение будет действовать до конца 2024 года.

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#россия
#нефть
#поставки
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Calcalist: Минфин Израиля оценил затраты на войну в 51 миллиард долларов
05 ноября 2023, 23:31

Фото: iStock/Maksim_Kapliuk

Министерство финансов Израиля оценило затраты страны на войну, ведущуюся сейчас с палестинским движением ХАМАС, в 51 миллиард долларов, сообщает издание Calcalist. При этом ведомство считает данный прогноз «оптимистичным».
Данная оценка составлена при условии, что палестино-израильский кризис продлится от восьми месяцев до года, не распространившись при этом за пределы сектора Газа, а 350 тысяч израильских резервистов уже в скором времени вернутся к работе.

Как пишет издание, специалисты израильского Минфина сравнили этот прогноз с последствиями пандемии COVID-19, которая обошлась бюджету в сравнимую сумму — 160 млрд шекелей, или $40,8 млрд по нынешнему актуальному курсу. Однако, в отличие от прогнозируемого года войны, пандемия продолжалась два года.

Израиль намерен проводить операцию в секторе Газе до победного конца. Об этом во время выступления перед военными заявил премьер-министр государства Беньямин Нетаньяху. Он также отметил, что военные действия не будут прекращены без возращения всех заложников. По его словам, у Израиля нет другого выбора, и это должны понимать и союзники страны, и её противники.

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#израиль
#палестина
#минфин
#экономика
#война
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Центробанк: Россияне ощущают годовую инфляцию на уровне 14%
05 ноября 2023, 14:36

Фото: istockphoto/Galeanu Mihai

Специалисты Центробанка РФ сообщили, что жители России оценивают годовую инфляцию в стране на уровне 14%. Это в первую очередь связано с заметным увеличением стоимости продуктов питания.
Как установил Росстат, наибольший вклад в потребительскую инфляцию внесли овощи и фрукты. К концу октября годовая инфляция превысила 6,6%, сообщает РИА Новости. Однако, по ощущениям граждан России, цены выросли гораздо больше — примерно на уровне 14%. Как считают представители Центробанка, это связано с особенностями восприятия.

Россияне судят об общем положении по наиболее подорожавшим товарам. На ту продукцию, которая стала дешевле или осталась в той же прежней цене, обращается меньше внимания. Наибольшие опасения людей вызывает ситуация в продовольственном секторе. Сильнее всего на инфляции сказалось подорожание фруктов и овощей. В этом году не наблюдалось даже обычного сезонного снижения цен.

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#овощи
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#фрукты
#росстат
#инфляция
#россияне
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Стало известно, во сколько Израилю обойдётся операция против ХАМАС в секторе Газа
Calcalist: Израиль потратит свыше $51 млрд на операцию против ХАМАС в Газе
05 ноября 2023, 14:04

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Военные действия Израиля против палестинского движения ХАМАС, в том случае, если они завершатся до конца 2024 года, обойдутся стране в 51 млрд долларов. Об этом сообщает газета Calcalist, ссылаясь на данные израильского министерства финансов.
Отмечается, что данная сумма составляет около 10% от ВВП страны. Она была рассчитана с учётом, что действия продлятся от 8 до 12 месяцев, ограничатся территорией сектора Газа и не привлекут к себе ливанское движение «Хезболлах», Иран и Йемен, а призванные на службу резервисты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогут вновь занять свои рабочие места. 

Сумма в 51 млрд долларов, приблизительно рассчитанная Минфином Израиля, оценивается как оптимистичная. При этом издание отмечает, что в период пандемии COVID-19 расходы Израиля составили порядка 40,5 млрд долларов. 

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#израиль
#расходы
#сектор газа
#палестина
#экономика
#ввп
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Мандарины в России за год выросли в цене на 70% и к Новому году подорожают еще
05 ноября 2023, 12:26

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

За год стоимость мандаринов в России выросла на 70%. По мнению экспертов, популярный фрукт к Новому году может прибавить в цене еще на 5%.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, причинами подорожания стали нестабильный курс рубля, увеличение стоимости транспортировки и прочих логистических расходов, палестино-израильский конфликт, а также неурожай цитрусовых в некоторых традиционных странах-поставщиках. Представители крупных торговых сетей почти уверены, что к Новому году цена на мандарины еще вырастет как минимум на 5%.

В Абхазии в нынешнем году мандаринов соберут на 20 тысяч тонн меньше, чем в прошлом. С неурожаем также столкнулся Азербайджан и некоторые другие страны, традиционно поставлявшие фрукты в Россию. Изначально дефицит абхазских и азербайджанских мандаринов планировалось покрыть за счет поставок из Турции и Ирана. Однако Роспотребнадзор завернул на границе более 400 тонн фруктов из-за обнаружения в них вредителей. Поставки из Израиля оказались заморожены по понятным причинам. Сейчас ставка делается на экспорт мандаринов из Марокко, Египта и Алжира.

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#роспотребнадзор
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#мандарины
#фрукты
#дефицит
#курс рубля
#поставки
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Лукашенко рассказал о скором начале производства самолётов в Белоруссии
Лукашенко: самолёты белорусского производства скоро поднимутся в небо
05 ноября 2023, 11:09

Фото: iStock/Sitikka

В Белоруссии в скором времени начнут реализовывать проект по производству собственных самолётов. Об этом сообщает пресс-служба президента республики Александра Лукашенко.
Глава Белоруссии поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается в стране в первое воскресенье ноября. А также с 90-летием гражданской авиации республики. 

Лукашенко отметил, что в настоящее время в стране активно развивается собственное производство самолётов. По словам президента Белоруссии, страна сделает всё, чтобы самолёты отечественного производства как можно быстрее начали перевозить пассажиров.

Ранее, в конце сентября, белорусский президент обсудил с Владимиром Путиным сотрудничество между странами. Речь, в первую очередь, шла о двух совместных проектах – о производстве самолётов и строительстве железной дороги в сторону портов в Ленинградской области.

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#белоруссия
#александр лукашенко
#самолёты
#производство
#авиация
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Запад предупредили о серьёзных проблемах в случае конфискации российских активов
Financial Times: конфискация активов РФ поставит Запад в невыгодное положение
05 ноября 2023, 10:29

Фото: iStock/Max Zolotukhin

В случае конфискации Западом российских активов, другие страны захотят обезопасить себя от такого же исхода, что негативно скажется на западной экономике. Об этом сообщает издание Financial Times.
Отмечается, что незападные страны, узнав о конфискации российских активов, захотят вывести свои собственные резервы с Запада, чтобы обезопасить себя от введения санкций. 

Такой расклад событий может серьёзно ударить по мировой финансовой системе. 

Российские политики и экономисты уже неоднократно отмечали, что антироссийские санкции Запада в первую очередь влияют на сам Запад. Россия смогла адаптироваться к ним, поэтому никакие ограничения не оказывают сильного негативного влияния на экономику. 

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#россия
#санкции
#экономика
#страны
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Власти Крыма сообщили о спросе на бывшие активы украинских олигархов
Константинов: в Крыму пользуются спросом бывшие активы украинских олигархов
05 ноября 2023, 10:16

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Инвесторы активно интересуются национализированными активами украинских олигархов в Крыму. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее в Крыму было организовано восемь аукционов по продаже национализированного имущества украинских политических деятелей и олигархов, которые высказываются против России. По завершении аукционов, договоры купли-продажи были заключены более чем на 815 миллионов рублей. Отмечается, что проведение аукционов продолжится, и до конца года планируется заключить договоры на ещё более чем миллиард рублей.

Константинов сообщил журналистам на международной выставке «Россия», что предприятия, которыми некогда владели украинские высокопоставленные лица, довольно хорошие и перспективные, поэтому интерес к ним со стороны инвесторов объясним.

Также глава крымского парламента добавил, что все средства, полученные от продажи национализированных объектов, будут потрачены на закупки необходимой в зоне проведения спецоперации продукции. 

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#инвесторы
#недвижимость
#предприятия
#украина
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