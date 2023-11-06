Запад случайно помог рублю, пишут СМИ

Фото: iStock/Max Zolotukhin
Ценовой потолок на российскую нефть, который введён G7, всё больше теряет свою эффективность. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Ранее сообщалось, что введённый Западом потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель не принёс негативных последствий для России. В первое время ограничения действительно негативно влияли на Россию, но вскоре она смогла адаптироваться к ним. Теперь страна ведёт активную торговлю с рядом стран, которые не поддерживают потолок цен.
Читайте также:
Запад не смог навредить России введением потолка цен на нефть
Социологи назвали группы работников, желающих сменить место жительства
Путин спрогнозировал рост российского ВВП
Екатерина Коршунова