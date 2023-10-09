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Вице-премьер страны Ирина Верещук заявила, что Запад выделит Украине более 71 миллиона долларов на закупку дров для жителей прифронтовых районов. Слова Верещук приводит пресс-служба министерства реинтеграции Украины в телеграм-канале.
Напомним, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал жителей закупиться генераторами на фоне возможных отключений электроэнергии с наступлением холодов. Он отметил, что важно усиливать автономные системы отопления в такое нестабильное время.
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