«Зарплаты не будет»: Стало известно о финансовых проблемах Украины

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Украина в ноябре может столкнуться с проблемами по выплатам заработных плат государственным служащим, если США задержbт финансирование Киева. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
По информации издания, власти Киева готовы к возможным задержкам в финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов и имеют возможности закрыть бюджетные потребности в октябре.
«Однако после ноября правительство может быть вынуждено принять решение о том, какие услуги или зарплаты сократить, или стоит попытаться взять кредит», — сообщается в материале издания.
Ранее США активно помогали Украине с начала СВО, которая началась 24 февраля 2022 года, но с недавнего времени американские власти временно ограничили поддержку Украины. Владимир Зеленский лично планировал провести переговоры с союзниками, чтобы обсудить этот вопрос.
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