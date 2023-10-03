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Зарплату президенту РФ в 2024 году повышать не будут

03 октября 2023, 13:13
Фото: istockphoto/Vershinin

Фото: istockphoto/Vershinin

В 2024 году в целях бюджетной экономии не будет производиться индексация зарплат. Наряду с федеральными гражданским госслужащими, без повышения должностных окладов останутся также премьер-министр и президент РФ.

Как сообщает «РБК», индексация зарплат также не будет производиться для вице-премьеров, федеральных министров, председателя Совета Федерации, спикера Государственной думы, секретаря и заместителя председателя Совета безопасности, председателя Центробанка, главы Центризбиркома и других лиц на схожих по статусу должностях.

Также при нынешней зарплате останутся судьи, прокуроры, сотрудники Следственного комитета РФ, работники, замещающие должности, которые не являются должностями федеральной государственной гражданской службы. Повышение окладов всем указанным категориям служащих запланировано на октябрь 2025 года.

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Россиянам рассказали, в какой валюте лучше хранить сбережения
Финансовый аналитик Беляев: сбережения лучше хранить в китайских юанях
03 октября 2023, 12:28

Фото: iStock/Oleg Elkov

В настоящее время самой надёжной и стабильной мировой валютой стал китайский юань. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил финансовый аналитик Михаил Беляев.
Он отметил, что валюта представляет национальную экономику. Таким образом, например, турецкая лира представляет слабую экономику, поэтому не пригодна для хранения средств. А вот китайский юань, американский доллар, евро и швейцарский франк являются надёжными валютами для хранения сбережений.

Собеседник «Вечерней Москвы» отметил, что высказывания многих экономистов о падении доллара и потере его влияния не соответствуют действительности. По его словам, в настоящее время не падает сам доллар, а сокращается ареал его действия.

Если раньше мировые государства поддерживали экономические связи с США, что позволяло доллару распространиться по всему миру, то сейчас многие страны начали переключаться на экономику Китая. Таким образом, по аналогии с долларом, распространить своё влияние на весь мир должен и юань.

В заключение Беляев сообщил, что хранить деньги в долларах сейчас рискованно, поскольку эта валюта стала инструментом для применения санкций и иных ограничений. А вот юань более предсказуем и стабилен и явно не станет объектом для антироссийских санкций в ближайшее время. 

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#экономика
#валюта
#россия
#китай
#сбережения
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Путин поддержал идею запрета бесплатного перехода компаний на свои энергосети
03 октября 2023, 12:02

Фото: istockphoto/peterschreiber.media

Глава «Россетей» Андрей Рюмин обратился к Владимиру Путину с предложением запретить компаниям бесплатный переход на собственную энергетическую генерацию. Президент РФ эту идею поддержал.
Как отмечает «Коммерсант», в отрасли уже долгое время обсуждается проблема постепенного перехода промышленных предприятий на частичное потребление электроэнергии за счет собственных сетей для экономии расходов. Это приводит к росту объема выпадающих доходов для «Россетей» и снижению выручки, а для остальных потребителей оборачивается увеличением тарифов. 

В компании предлагают обязать промышленные предприятия, переходящие на потребление энергии от собственных электростанций, компенсировать недополученные доходы сетевой организации. Эксперты отмечают, что пока непонятно, каким образом предполагается рассчитывать величину указанной компенсации. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и профильным ведомствам проработать данный вопрос и подготовить оптимальное решение.

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#компенсации
#доходы
#счёт
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Финансовый аналитик Левченко раскрыл ошибки Минэкономразвития
Финансовый аналитик Левченко: ни один из прогнозов Минэкономразвития не сбылся
03 октября 2023, 11:59

Фото: iStock/ipopba

Финансовый аналитик Владимир Левченко в беседе с «Царьградом» прокомментировал состояние российской экономики, а также раскрыл, как часто Минэкономразвития ошибается в своих расчётах.
Ранее, в ходе Московского финансового форума, представители сферы экономики России, а также министр экономического развития Антон Силуанов утверждали, что экономическая ситуация в стране стабильная и на данный момент в ней не имеется серьёзных проблем. 

При этом собеседник «Царьграда» не согласен с заявлениями экономистов. По его словам, прогнозы Минэкономразвития ещё ни разу не сбывались, что позволяет составить однозначное мнение о работе организации. 

Левченко утверждает, что проблемы в экономике начали активно проявляться ещё до начала СВО и пандемии COVID-19. При этом, они до сих пор не решены. 

Также финансовый аналитик обратил внимание на стратегию России. Государство в настоящее время активно сотрудничает со странами Востока, тем самым пытаясь переориентироваться на новое направление вместо Запада.

Однако, Левченко утверждает, что Россия должна не выбирать одну из сторон, а ориентироваться на себя, на свой внутренний рынок. 

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#россия
#прогноз
#рынок
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Экономист Коган: рубль обречен на глобальное падение
Экономист Коган: в 2024 году доллар будет стоить 115 рублей
03 октября 2023, 11:51

Фото: IStock/SSV-Photo

Стоимость американской валюты впервые с 14 августа превысила 100 рублей, следует из данных Московской биржи. В следующем году российский рубль может упасть ещё ниже и торговаться на уровне 115 рублей за доллар, рассказал «Радио 1» инвестбанкир, профессор ВШЭ, автор телеграм-канала Bitkogan Евгений Коган.
По словам экономиста, рубль может ненадолго укрепиться, если будут введены валютные ограничения, если укрепится цена на нефть и вырастут доходы. Однако в глобальном плане российская валюта обречена на просадку.
«Я думаю, что на фоне укрепления цены на нефть, на фоне увеличения валютных поступлений, на фоне роста доходов рубль будет потихоньку укрепляться в короткую. Я не исключаю, что к концу года мы увидим уровень 87-92 рубля за доллар. Но уже в следующем году мы будем видеть более низкие уровни по рублю: может быть, 110-115 рублей за доллар. Наверное, глобально рубль обречён на какую-то просадку, но на какую, – сложно сказать. Наверное, в долгосрок он будет проседать», — отметил Коган.
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#доходы
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«Кама» получила 36 тысяч предзаказов на новый электромобиль «Атом»
03 октября 2023, 09:21

Фото: istockphoto/Shutter2U

Автокомпания «Кама» получила 36 тысяч предварительных заказов на новый отечественный электромобиль «Атом». Его производство будет начато в середине 2025 года.
О предварительном бронировании электромобилей из первой партии было объявлено в конце июля, теперь оно завершено. Над созданием электромобиля «Атом» трудились более 700 специалистов. Производители стремились сделать его технологичным, удобным для пользователя, а также доступным, что довольно важно.

Электромобиль будет разгоняться до 100 километров в час за семь секунд. Запас хода — до 500 километров, в зависимости от модели. По комфорту электрокар будет соответствовать C/D-классу. Над внешним видом машины работали специалисты итальянского дизайнерского бюро. Точная цена машины пока не раскрывается, но в компании заверяют, что она будет соответствовать массовому ценовому сегменту. Производиться электромобиль «Атом» будет на заводе «Москвич».

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#машины
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Курс доллара впервые с 14 августа поднялся выше 100 рублей
Курс доллара на Мосбирже впервые с 14 августа поднялся выше 100 рублей
03 октября 2023, 08:15

Фото: istock / Max Zolotukhin

Курс доллара превысил 100 рублей впервые с 14 августа. Информацию сообщает Московская биржа.
С начала этой недели доллар прибавил более 2 рублей, а по сравнению с началом прошлой недели — почти 4. Министр экономического развития России Максим Решетников прогнозировал, что к концу 2023 года доллар будет стоить 94 рубля.

Кроме того, китайский юань максимально вырос за тот же период до 13,65 рубля. В то время как евро наоборот снизился до 104,5 рубля после рекордного максимума.

Такая тенденция наблюдается из-за завершения налогового периода и завершения продажи валюты Центробанком, увеличенной в 10 раз. Помимо этого, дополнительное давление на рубль приходит из-за ситуации на рынке нефти. После заявления Турции о возобновлении работы нефтепровода из Ирака, стоимость маркерного сорта Brent с утра сегодняшнего дня опустилась ниже 90$ за баррель.

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#доллар
#евро
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#биржа
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Стоимость нефти Brent впервые с 8 сентября опустилась ниже 90 долларов
Стоимость нефти Brent впервые с 8 сентября упала ниже 90 долларов за баррель
03 октября 2023, 05:47

Фото: istockphoto/Diy13

Мировые цены на нефть уходят вниз, снижаясь на 0,7%. Цена на баррель сорта Brent впервые с начала сентября опускается ниже отметки в 90 долларов, следует из данных биржевых торгов.
На момент 4:57 утра по московскому времени, цена фьючерсов на нефть марки Brent в декабре снизилась на 0,77%, достигнув отметки 89,73 доллара за баррель, и это впервые, когда цена опускается ниже 90 долларов с 8 сентября.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI также показали снижение на 0,9%, упав до 87,91 доллара.

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Украина потеряла $24 млрд из-за отказа США включить помощь в бюджет
Украина потеряла $24 млрд из-за отказа США включить помощь в бюджет
03 октября 2023, 05:16

Фото: iStock/Andrii Atanov

Украина из-за отказа США включить в свой временный бюджет помощь Киеву потеряла $24 млрд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анализ данных украинского бюджета.
Уточняется, что речь идёт о сумме, которая могла бы быть заработана Украиной за восемь месяцев и три дня.

На 2023 год в бюджет Украине заложены доходы на уровне около $36 млрд (1,33 трлн гривен). Сумма неполученного финансирования составит две трети от доходов страны за этот год.

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#страны
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Reuters: В Японии из-за санкций обвалился рынок подержанных авто
03 октября 2023, 04:52

Фото: iStock/Chaiyaporn1144

На фоне запрета экспорта в Россию японский рынок подержанных автомобилей обвалился. Об этом пишет Reuters.
В публикации отмечается, что покупка новой машины в Японии выгоднее, чем обслуживание старого автомобиля. Десятилетиями страна была ведущим экспортером поддержанных авто, при этом традиционным рынком была РФ.

После ввода антироссийских санкций многие компании, занимающиеся экспортом автомобилей в Россию, лишились до 70% оборота. Некоторым удалось сменить рынки сбыта, но даже в таком случае ущерб составил 20-50%. 

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