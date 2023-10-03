Зарплату президенту РФ в 2024 году повышать не будут

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В 2024 году в целях бюджетной экономии не будет производиться индексация зарплат. Наряду с федеральными гражданским госслужащими, без повышения должностных окладов останутся также премьер-министр и президент РФ.
Также при нынешней зарплате останутся судьи, прокуроры, сотрудники Следственного комитета РФ, работники, замещающие должности, которые не являются должностями федеральной государственной гражданской службы. Повышение окладов всем указанным категориям служащих запланировано на октябрь 2025 года.
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Александр Бойцов