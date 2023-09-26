Завод Volvo в Калуге возобновит работу в этом году

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Калужский завод, собирающий шведские автомобили марки Volvo, возобновит работу уже в этом году. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Уточняется, что на полную мощность предприятие выйдет уже в следующем году.
Шапша отметил, что компания Volvo нашла нового собственника завода. Им стало российское предприятие, с которым шведский автоконцерн уже подписал все необходимые документы.
Кроме того, губернатор отметил, что такая же ситуация разворачивается с заводами Volkswagen и Peugeot. У них появились новые собственники, которые вместе с правительством региона проводят переговоры с китайскими партнёрами.
В заключение Шапша отметил, что не любит сразу раскрывать все рабочие планы из-за того, что они могут не состояться. Но он заявил, что заводы 100% возобновят свою работу без смены первоначального вида деятельности.
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Шапша отметил, что компания Volvo нашла нового собственника завода. Им стало российское предприятие, с которым шведский автоконцерн уже подписал все необходимые документы.
В заключение Шапша отметил, что не любит сразу раскрывать все рабочие планы из-за того, что они могут не состояться. Но он заявил, что заводы 100% возобновят свою работу без смены первоначального вида деятельности.
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Анастасия Чинкова