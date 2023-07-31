Заявить о размещении кафе при мобильном торговом объекте в Подмосковье разрешат онлайн

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«В этом сезоне летнее кафе можно будет разместить возле мобильного объекта, подав заявку через региональный портал госуслуг. Для тех мобильных объектов, которые уже заключили договор и разместили точку, это займёт два дня», – отметил в пресс-службе.Там добавили, что в Подмосковье ежегодно модернизируют услуги в сфере торговли, чтобы упростить оформление договоров предпринимателям, а покупателям создать комфортные условия. Так, в 10 раз удалось сократить сроки заключения договоров на размещение мобильных торговых объектов. Сегодня в Подмосковье заключили более 500 таких договоров.
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