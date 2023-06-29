Землю за рубль в Подмосковье с начала года получили 36 компаний

Фото: Мининвест МО
Для реализации проектов они заявили 13 млрд рублей инвестиций
Земельные участки в аренду в Подмосковье по региональной программе «Земля за 1 рубль» за полгода получили 36 компаний. Программу реализуют в рамках поддержки импортозамещающих проектов, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Региональный закон, направленный на поддержку предприятий импортозамещения, приняли в марте 2022 года. Он позволяет инвесторам арендовать землю всего за рубль в год. Через три года после заключения договора инвестор сможет выкупить землю за 15% от кадастровой стоимости.
Подать заявку на получение земельного участка в аренду без торгов на три года по ставке 1 рубль в год могут ИП и юрлица, готовые развивать в регионе импортозамещающие производства. Сделать это можно на инвестиционном портале Московской области.
Читайте также:
Подмосковные технопарки привлекли в регион более 10 млрд рублей инвестиций
В промзоне Рахманово появится крупнейший в России завод по регенерации промышленных масел
В подмосковных технопарках нашли работу более 9 тыс человек
«Компании, получившие участки по программе «Земля за 1 рубль» в текущем году, суммарно заявили 13 млрд рублей инвестиций для реализации проектов. Это самые разные сферы – агропром, лёгкая промышленность, фармацевтика, стройкомплекс и другие отрасли, где необходимо импортозамещение. Запуск этих предприятий создаст 3 тыс рабочих мест», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Подать заявку на получение земельного участка в аренду без торгов на три года по ставке 1 рубль в год могут ИП и юрлица, готовые развивать в регионе импортозамещающие производства. Сделать это можно на инвестиционном портале Московской области.
Читайте также:
Подмосковные технопарки привлекли в регион более 10 млрд рублей инвестиций
В промзоне Рахманово появится крупнейший в России завод по регенерации промышленных масел
В подмосковных технопарках нашли работу более 9 тыс человек
Лора Луганская