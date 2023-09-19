Зерновой союз: Хлеб в России не станет дороже из-за роста цен на дизель

Фото: iStock/foodandstyle
Президент Российского Зернового Союза Аркадий Злочевский заявил, что проблемы, которые связаны с ростом цен на дизельное топливо, не окажут свое влияние на стоимость хлеба и гречки ни в этом, ни в 2024 году. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Злочевский подчеркнул, что на сегодняшний день в России очень низкие цены на зерно. Он отметил, что они упали по отношению к стоимости в прошлом сезоне в 1,5 раза.
По словам эксперта, РФ — крупнейший мировой экспортер пшеницы, размер ее производства превосходит количество, которое необходимо внутреннему рынку, в два или три раза.
Он также добавил, что зерно и хлебобулочные изделия — это величины, которые не зависят друг от друга в вопросе ценообразования.
Читайте также:
Опубликован прогноз роста цен на мясо и яйца до конца года
«У нас просто нет денег»: Зерновой союз предупредил о проблемах с урожаем
Россия лидирует на мировом рынке зерна
По словам эксперта, РФ — крупнейший мировой экспортер пшеницы, размер ее производства превосходит количество, которое необходимо внутреннему рынку, в два или три раза.
«Если случится так, что в следующем году мы соберем зерновых культур меньше, чем в текущем, то от этого пострадает только величина экспортной выручки, а не кошелек наших граждан», — приводит слова Злочевского Общественная служба новостей.
Он также добавил, что зерно и хлебобулочные изделия — это величины, которые не зависят друг от друга в вопросе ценообразования.
Читайте также:
Опубликован прогноз роста цен на мясо и яйца до конца года
«У нас просто нет денег»: Зерновой союз предупредил о проблемах с урожаем
Россия лидирует на мировом рынке зерна
Екатерина Коршунова