Zewa, Libresse и Libero покинут российский рынок

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В сообщении компании пока не уточняется, совершена ли сделка по продаже и получили ли предприятия одобрение российских властей.
«Сделка будет завершена во втором квартале 2023 года», — подчеркивает пресс-служба Essity.
Процесс закрытия российского сегмента бизнеса проходил в компании ещё с апреля прошлого года. Теперь выручка с продаж в РФ у Essity не превышает 2% от общемирового ритейла.
Ранее сообщалось, что обсуждение депутатами Госдумы введения новых ограничений на продажу алкоголя в заведениях общепита в жилых домах взволновало бизнес. Известно, что Федерация рестораторов и отельеров уже предупредила законодателей, что из-за предлагаемых инициатив ущерб могут получить около 38% ресторанов и баров.