Женщины-предприниматели открыли в Подмосковье клуб для промышленников

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«Среди основателей клуба – авторитетные в бизнесе женщины. Но мы будем рады видеть в нём всех желающих, независимо от пола, стажа и профессиональных навыков. Клуб создан, чтобы стимулировать предпринимательский дух и оказывать всестороннюю поддержку. Участники смогут обсуждать актуальные проблемы, делиться опытом и знаниями, вместе решать трудные вопросы», – пояснила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, которая участвовала в собрании бизнес-клуба.
Ранее «Радио 1» сообщало, что стенд Подмосковья на ПМЭФ украсила инсталляция из «Девочки с персиками» и региональных брендов.