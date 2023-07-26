Жителям Подмосковья напомнили о штрафах до 1 млн рублей за нарушение миграционного законодательства

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Трудовая деятельность иностранца в России без разрешения на работу или патента, если таковые требуются в соответствии с федеральным законом, влечёт наложение административного штрафа от 2 тыс до 5 тыс рублей с выдворением за пределы страны.
Трудоустройство в России иностранного гражданина или лица без гражданства без разрешения на использование иностранных работников влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс до пяти 5 тыс рублей; на должностных лиц – от 25 тыс до 50 тыс рублей; на юридических лиц – от 250 тыс до 800 тыс рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до до 90 суток.
Наказывается также неуведомление территориального органа исполнительной власти по надзору в сфере миграции о заключении или расторжении трудового договора с иностранцем. Для граждан штраф составит от 2 тыс до 5 тыс рублей; для должностных лиц – от 35 тыс до 50 тыс рублей; для юридических лиц – от 400 тыс до 800 тыс рублей. Может быть также приостановлена деятельность на срок от 14 до 90 суток.
Неуведомление надзорного ведомства работодателем, привлекающим к работе высококвалифицированных специалистов, влечёт наложение штрафа на должностных лиц от 35 тыс до 70 тыс рублей; на юридических лиц – от 400 тысяч до 1 млн рублей.
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