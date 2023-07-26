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Жителям Подмосковья напомнили о штрафах до 1 млн рублей за нарушение миграционного законодательства

26 июля 2023, 16:23

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Нарушение иностранцем или лицом без гражданства правил въезда в Россию или пребывания в стране влечёт административный штраф от 2 тыс до 5 тыс рублей с выдворением за пределы Российской Федерации или без такового. Об этом напомнили в Главном управлении МВД России по Московской области.
За нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в Российской Федерации, в том числе за отсутствие подтверждающих документов, полагается штраф от 2 тыс до 5 тыс рублей с выдворением за пределы России, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Трудовая деятельность иностранца в России без разрешения на работу или патента, если таковые требуются в соответствии с федеральным законом, влечёт наложение административного штрафа от 2 тыс до 5 тыс рублей с выдворением за пределы страны.


За привлечение к работе иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии у них разрешения на работу либо патента физлицам придётся заплатить штраф от 2 тыс до 5 тыс рублей; должностным лицам – от 25 тыс до 50 тыс рублей; юридическим лицам – от 250 тыс до 800 тыс рублей. Может быть также приостановлена деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Трудоустройство в России иностранного гражданина или лица без гражданства без разрешения на использование иностранных работников влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс до пяти 5 тыс рублей; на должностных лиц – от 25 тыс до 50 тыс рублей; на юридических лиц – от 250 тыс до 800 тыс рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до до 90 суток.

Наказывается также неуведомление территориального органа исполнительной власти по надзору в сфере миграции о заключении или расторжении трудового договора с иностранцем. Для граждан штраф составит от 2 тыс до 5 тыс рублей; для должностных лиц – от 35 тыс до 50 тыс рублей; для юридических лиц – от 400 тыс до 800 тыс рублей. Может быть также приостановлена деятельность на срок от 14 до 90 суток.
Неуведомление надзорного ведомства работодателем, привлекающим к работе высококвалифицированных специалистов, влечёт наложение штрафа на должностных лиц от 35 тыс до 70 тыс рублей; на юридических лиц – от 400 тысяч до 1 млн рублей.

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#Московская область
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#наказание
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Первый день форума «Эффективная промышленность Московской области» посетило более ста бизнесменов
В Московской области для представителей бизнеса состоится форум «Эффективная промышленность Московской области»
26 июля 2023, 16:28

Фото: Радио 1

Национальный проект «Производительность труда» реализуется в Московской области с 2019 года. Главная тема мероприятия — национальный проект «Производительность труда» как способ увеличения эффективности компании, а также поддержка компаний-участников. Об этом сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Сегодня в Московской области второй год подряд собрали ведущих промышленников, это собственники предприятий, генеральные директора, руководители и владельцы компаний среднего и крупного бизнеса, именно промышленного производства для того, чтобы рассказать им о возможности повысить производительность и культуру труда. Есть национальный проект «Производительность труда», это внедрение на предприятия принципов бережливого производства, то, что позволяет либо затраты сократить, либо выручку увеличить. Наша задача рассказать, как это работает и привлечь подмосковный бизнес, чтобы он входил в наш национальный проект», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. 



Сегодня к участию привлечены более 200 предприятий региона, где суммарно трудоустроено больше 40 тысяч человек. Экономический эффект от работы РЦК – 4 млрд руб. на 200 компаний. 

«Форум — это замечательное место встречи людей, которых объединяет одно целое, это развитие промышленности Московской области. За счет этого общего знаменателя, появляются новые знакомства, возможности расширения делового сотрудничества, дополнительная информация, которая касается и бережливого производства, и снижения затрат, и HR-менеджмента, все эти аспекты необходимы для развития предприятия, для восхождения на новую ступень», - поделился участник форума Павел Бабкин.
 
В среднем у участников нацпроекта «Производительность труда»  на 37% снижается время протекания процессов; на 43% увеличивается выработка; на 36% снижается незавершенное производство. Также на предприятиях подготовлено 160 внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут передать коллегам полученные знания в рамках внутреннего обучения.

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#Подмосковье
#форум
#бизнес
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Экономике Германии предрекли крупные проблемы из-за обмеления Рейна
26 июля 2023, 12:58

Фото:istockphoto/Wirestock

Кризис внутренних грузоперевозок в Германии может усугубиться в нынешнем году из-за резкого обмеления Рейна.
Глобальное потепление привело к тому, что уровень воды в критической точке возле Кауба достиг самого низкого уровня в 2023 году в начале этой недели, пишет Reuters.
 
По итогам 2022 года по водным путям Германии перевезли в общей сложности 182 млн тонн грузов. Этот показатель на 6,4% меньше, чем в 2021 году. Он считается самым низким значением с момента воссоединения Германии в 1990 году. В 2023 году может стать ещё ниже. Местные логистические компании вынужденно бронируют маловодные баржи с меньшим уровнем загрузки.
 
На отдельных участках Рейна сейчас невозможно использовать крупногабаритные суда. Из-за чего отрасль, обеспечивающая перевозки сырой нефти и природного газа, столкнётся со снижением объемов грузов. И всё это на фоне экстремальной жары в южно-европейских государствах.

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#Германия
#Рейн
#экономика
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Компания Danone списала российские активы на 200 млн евро
Danone списала 200 млн евро после перехода активов в управление России
26 июля 2023, 12:11

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Компания Danone приняла решение списать около €200 млн после утери контроля над российской структурой, об этом сообщается в отчете компании за первую половину 2023 года.
Компания намерена деконсолидировать свой бизнес, который находится в России. Отмечается, что кроме 200 млн евро, на которые предприятие намерено списать активы, Danone потеряет еще 500 млн евро из-за разницы в курсе. В организации сообщили, что несмотря на потери, вопреки ожиданиям аналитиков, отмечается рост доходов. Благодаря повышению цен на молочную продукцию, удалось компенсировать объем проданного товара. На сегодняшний день, компания продолжает держать лидирующую позицию на рынке молочных товаров. 

Руководство компании рассматривает возможность продажи «дочки» и продолжения работы в РФ. 

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#Danone
#компания
#Россия
#активы
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ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях до 10 процентов
ВТБ готовится увеличить максимальную ставку по вкладам для всех клиентов до 10%
26 июля 2023, 11:31

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa

Ужесточение денежной политики ЦБ РФ и повышение ключевой ставки станет драйвером увеличения доходности по сберегательным продуктам. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
Максимальная ставка ранее составляла 9,5 %. В настоящее время она повысилась на 0,5 процента и теперь, максимальная доходность составит 10% годовых.

Кредитная организация объяснила поднятие процентного пункта повышением ключевой ставки, о которой ранее заявил Центральный банк РФ. Отмечается, что наряду с ВТБ, ставки по вкладам увеличили другие кредитные организации. 

В пресс-службе банка объяснили, что максимальную доходность клиент организации сможет получить при размещении средств на три года, выбрав опцию выплаты процента в конце периода. 

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#ВТБ
#банк
#ключевая ставка
#ставка по вкладам
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Глава Дмитровского округа Поночевный рассказал предпринимателям о мерах поддержки
26 июля 2023, 11:18

Фото: администрация Дмитровского г. о.

Глава Дмитровского городского округа Ильи Поночевного встретился с местными предпринимателями в гольф-клубе Dmitrov Golf Resort в Курове. Как отметили в пресс-службе администрации муниципалитета, такие встречи в неформальной обстановке уже стали традицией. Обсуждали вопросы поддержки и развития бизнеса.
Инструкторы клуба рассказали и показали гостям, как правильно выполнять удары. Участники встречи попробовали свои силы в этом известном с XV века виде спорта. 
«У нас очень много друзей и постоянно появляются новые. Их привлекает то, что Дмитров активно развивается. Предприятия в нашем округе реконструируются, расширяются, строятся новые. На таких неформальных встречах мы можем что-то обсудить, узнать, рассказать о мерах поддержки бизнеса со стороны местных органов власти», – поделился Поночевный.
Среди новых партнёров – представители компании с участием иностранного капитала. Компания из Турции строит в округе завод по изготовлению порошковой краски площадью 6 тыс кв м. Объём инвестиций в проект составляет 1 млрд. рублей.
«Глава округа постоянно интересуется, как у нас дела, как идёт строительство, нет ли вопросов. Он всегда готов нам помочь», – сказал директор ООО «Завод Иннова» Халил Рахман Чаглайан
Гендиректор предприятия «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» Владислав Чебурашкин отметил, что подобные встречи с главой округа и коллегами в неформальной остановке делают предпринимателей ближе друг к другу.

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#Дмитров
#бизнес
#экономика
#меры поддержки
#гольф
#Московская область
#Подмосковье
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Аксенов рассказал, где пройдёт Ялтинский международный экономический форум
26 июля 2023, 10:42

Фото: сайт Кремля

Ялтинский международный экономический форум, который должен был состояться в 2023 году, перенесут на более поздний срок.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что «проведение Ялтинского международного экономического форума переносится на более поздний срок».
 
Также стало известно, что форум могут провести в Москве осенью нынешнего года. В нём, возможно, примут участие новые российские регионы.
 
Ялтинский международный экономический форум проводился в Крыму с 2015 года в апреле. В 2019 году форум собрал более 4,5 тысяч участников, включая 807 иностранных делегатов. Было подписано 102 соглашения на 215 млрд рублей.

В 2020 и 2021 годах мероприятие отменили из-за пандемии. В 2022 году перенесли на 2023 год. 

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#Ялтинский международный экономический форум
#Крым
#Аксенов
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«Киви банк» ограничил вывод средств и снятие наличных
«Киви банк» ограничила снятие наличных и вывод средств по требованию ЦБ РФ
26 июля 2023, 00:58

Фото: iStock/Andrey Semenov

По решению ЦБ РБ «Киви банк», принадлежащий группе Qiwi, частично ограничил снятие наличных и вывод средств с кошельков на банковские счета. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
Отмечается, что Банком России по итогам проверки были выявлены недочеты в отчетности и документации, типичные для крупных организаций.

«Руководствуясь общей логикой предписания, мы временно и частично лимитировали вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных», — цитирует издание заявление банка.

Регулятор выдал ограничительное предписание в отношении ряда операций. Они вступают в силу 26 июля текущего года. «Киви банк» заверил, что ведет диалог с регулятором для уточнения деталей предписания и устранения недочетов.

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#«Киви банк
#ограничения
#снятия наличных
#переводы
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В Подмосковье назвали самые востребованные профессии в сфере АПК
25 июля 2023, 22:41

Фото: Минсельхозпрод МО

Самыми востребованными профессиями в сфере агропрома в Подмосковье оказались ветеринары, агрономы и трактористы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода со ссылкой на данные портала «Вакансии в сфере АПК Московской области».
На ветеринарных специалистов на этом портале приходится 25% вакансий. Второй по актуальности для работодателей стала вакансия агронома, третьей – тракториста. 
 
Также требуются технологи, механизаторы, менеджеры по продажам, водители и разнорабочие. Актуальны для работодателей и такие специальности, как наладчик, комплектовщик, формовщик теста и пекарь.
 Платформа «Вакансии в сфере АПК Московской области» – площадка по поиску сотрудников для компаний агропромышленного сектора Подмосковья. Она помогает работодателям найти квалифицированных сотрудников, а соискателям – работу по профессии.  

Чтобы зарегистрироваться на портале, нужно пройти по ссылке

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#Минсельхозпрод МО
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#профессии
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#вакансии
#сельское хозяйство
#Московская область
#Подмосковье
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Подмосковный центр «Мой бизнес» с начала года оказал 36 тыс услуг
25 июля 2023, 21:53

Фото: Мининвест МО

Подмосковный центр «Мой бизнес» в 2023 году оказал предпринимателям более 36 тыс услуг. Такие данные привели в Мининвесте Московской области.

Самые востребованные услуги – консультации по открытию бизнеса и мерам поддержки в регионе. Кроме того, подмосковные предприниматели могут воспользоваться услугами по рекламе товаров и работ, включая создание видеоролика, сайта и печатной продукции.
 
Центр «Мой бизнес» был создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом.
Подробную информацию о поддержке бизнеса можно узнать на Инвестиционном портале Московской области. 

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