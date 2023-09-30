«Жёсткие меры»: Набиуллина предупредила банки о грядущей проверке

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Банкам могут запретить продавать ряд продуктов физическим лицам. Об этом в ходе выступления на XX Международном банковском форуме заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Она отметила, что ЦБ имеет право приостанавливать продажу некоторых продуктов, а также требовать обратный выкуп в случае, если они были проданы недобросовестным способом.
Уточняется, что в речь идёт о страховых и инвестиционных продуктах, которые продают банки. В ходе проверки, которая прошла весной текущего года, были выявлены нарушения в продажах в крупных российских банках.
Набиуллина заявила, что в ближайшее время будут совершены повторные проверки. Если вновь будут обнаружены нарушения, ЦБ применит «жёсткие меры».
Кроме того, председатель Центробанка сообщила о подготовке регулятором законопроекта о значительном увеличении штрафов банков за недобросовестные продажи своих продуктов.
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Уточняется, что в речь идёт о страховых и инвестиционных продуктах, которые продают банки. В ходе проверки, которая прошла весной текущего года, были выявлены нарушения в продажах в крупных российских банках.
Кроме того, председатель Центробанка сообщила о подготовке регулятором законопроекта о значительном увеличении штрафов банков за недобросовестные продажи своих продуктов.
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Анастасия Чинкова