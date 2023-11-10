100 экспонатов представлено на археологической выставке в музее-заповеднике А.С. Пушкина

Фото: Минкульт МО
100 предметов материальной культуры XV – начала XX веков представлены на выставке «Земля. Лопата. Каска. Слой». Она открылась в государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка посвящена работе археологов. Среди экспонатов – кресты-энколпеоны ХV – XVI веков, фрагменты печных изразцов конца ХVI века из дворца Бориса Годунова, нюрбергский торговый жетон и польская монета ХVII века. Все они были найдены при раскопках в Больших Вязёмах и на близлежащей территории.
Выставка подготовлена совместно с Воронежским областным краеведческим музеем. Культурный слой воронежской земли представлен, например, фрагментами голландских курительных трубок. Возможно, эти предметы связаны с Петром I, который не раз приезжал в Воронеж. Заслуживают внимания нательные кресты, чернильницы, стеклянные сосуды, обнаруженные при раскопках.
Посетителей ждёт специальная программа, которая позволит им почувствовать себя настоящими археологами – познакомиться с профессиональными инструментами, выявить, изучить и описать археологический материал.
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«Экспонаты перенесут посетителей на несколько веков назад и дадут представление о жизни и деятельности владельца Вязём Годунова, его гостях – иноземных послах, о тех, кто бывал здесь во времена Смуты», – говорится в сообщении.
Посетителей ждёт специальная программа, которая позволит им почувствовать себя настоящими археологами – познакомиться с профессиональными инструментами, выявить, изучить и описать археологический материал.
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Лора Луганская