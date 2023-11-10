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100 экспонатов представлено на археологической выставке в музее-заповеднике А.С. Пушкина

10 ноября 2023, 22:32
Фото: Минкульт МО

Фото: Минкульт МО

100 предметов материальной культуры XV – начала XX веков представлены на выставке «Земля. Лопата. Каска. Слой». Она открылась в государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка посвящена работе археологов. Среди экспонатов – кресты-энколпеоны ХV – XVI веков, фрагменты печных изразцов конца ХVI века из дворца Бориса Годунова, нюрбергский торговый жетон и польская монета ХVII века. Все они были найдены при раскопках в Больших Вязёмах и на близлежащей территории.
«Экспонаты перенесут посетителей на несколько веков назад и дадут представление о жизни и деятельности владельца Вязём Годунова, его гостях – иноземных послах, о тех, кто бывал здесь во времена Смуты», – говорится в сообщении.

Выставка подготовлена совместно с Воронежским областным краеведческим музеем. Культурный слой воронежской земли представлен, например, фрагментами голландских курительных трубок. Возможно, эти предметы связаны с Петром I, который не раз приезжал в Воронеж. Заслуживают внимания нательные кресты, чернильницы, стеклянные сосуды, обнаруженные при раскопках.

Посетителей ждёт специальная программа, которая позволит им почувствовать себя настоящими археологами – познакомиться с профессиональными инструментами, выявить, изучить и описать археологический материал.

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#подмосковье
#московская область
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Режиссёр Даррен Аронофски снимет фильм про Илона Маска
10 ноября 2023, 17:35

Фото: РИА Новости/Tesla Motors

Американский режиссёр Даррен Аронофски снимет фильм про миллиардера, создателя Tesla и Starlink Илона Маска, об этом сообщает Variety.
Аронофски является автором таких известных кинокартин как: «Реквием по мечте», «Фонтан», «Черный лебедь», «Мама» и многих других. 

Режиссёр будет работать над фильмом совместно со студией A24, в портфолио которой «Кит», «Все везде и сразу», а также самый популярный сериал последних лет «Эйфория». 

Известно, что сценарий будет написан по биографической книге Маска, которую в сентябре 2023 года издал Уолтер Айзексон. В 2015 году по книге автора был снят фильм о создателе Apple Стиве Джобса.

При этом, кто исполнит главные роли в картине и на какой год запланирована премьера - пока не раскрывается.

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#режиссёр
#кино
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В Московской области состоится всероссийский фестиваль «Мой чудесный цирк»
10 ноября 2023, 16:22

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Красногорске пройдет V Всероссийский фестиваль «Мой чудесный цирк». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль пройдет 11 и 12 ноября на базе спорткомплекса Gym Space в Красногорске. 

Основной задачей фестиваля является поддержка и развитие творческого потенциала любительского циркового искусства. Участие в мероприятии примут артисты в возрасте от 5 до 25 лет со всех регионов России.

Гостей фестиваля ждут выступления от участников в номинациях «воздушная гимнастика», «акробатика», «эквилибристика», «жонглирование», а также «пластическая акробатика».

Стоит отметить, что кроме основной программы участников и гостей ждет показательное выступление от силовых акробатов братьев Команковых. Они являются неоднократным победителей престижных конкурсов и фестивалей, которые выступали на лучших сценических площадках мира.

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#красногорск
#фестиваль
#гимнастика
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#развитие
#цирк
#московская область
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50 тысяч человек посетили «Ночь искусств» в Подмосковье
10 ноября 2023, 15:59

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Участниками акции «Ночь искусств» в Подмосковье стали почти 50 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Всероссийской акции «Ночь искусств» в Московской области прошла 4 ноября.

В Подмосковье в общей сложности государственные музеи, библиотеки и Дома культуры посетили свыше 50 тысяч человек.

«<…> Госмузеи в этот день посетили около 39 тысяч человек. Для гостей подготовили специальные экскурсионные и музыкальные программы, викторины для детей, а также организовали мастер-классы и многие другие активности. Библиотеки провели свыше 200 различных мероприятий, которые посетили более 5 тысяч человек. К акции также присоединились 20 Домов культуры, где побывали 5,8 тысяч человек», – отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Стоит отметить, что самыми посещаемыми местами стали  государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим», государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского и Серпуховский историко-художественный музей. 

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#подмосковье
#музеи
#библиотеки
#ирина каклюгина
#ночь искусств
#дом культуры
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В Пушкинском пройдёт масштабный театральный фестиваль
10 ноября 2023, 15:42

Фото: IStock/fergregory

В городском округе Пушкинский состоится Межрегиональный молодежный фестиваль «Пушкино Театральное. Наследники Станиславского». Показы пройдут сразу на трёх площадках.
В конкурсном отборе приняли участие около 40 детских и молодежных театральных коллективов из Москвы, Московской, Ярославской, Липецкой, Тульской, Владимирской и Белгородской областей. Старт фестиваля запланирован на 20 ноября. В течение пяти дней гости округа будут выступать в Пушкинском музыкально-драматическом театре, ДК Пушкино, Московской областном музыкальном колледже им. С.С. Прокофьева.  

Помимо конкурсной программы коллективы ждут творческие лаборатории, во время которых профессионалы театрального мира будут делиться с юными актёрами секретами мастерства. А для руководителей театральных студий пройдут отдельные образовательные семинары.

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#пушкино
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#фестиваль
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Бывшего главу иркутского Минздрава Якова Сандакова перевели под домашний арест
10 ноября 2023, 06:41

Фото: iStock/StockSolutions

Экс-министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова перевели из СИЗО под домашний арест. Скорее всего, это связано с тем, что он частично признал вину, пишет Telegram-канал Babr Mash.
Бывшего чиновника обвиняют сразу по нескольким эпизодам. Первый из них — это получение взятки в размере восьми миллионов рублей, которые он вначале легализовал через биржу ММВБ, а затем купил на них квартиру в Москве. Второй — сговор для покупки медоборудования на 150 млн рублей с ущербом бюджету в десять миллионов.  Наконец, третий — это «откат» в 7 млн рублей за заключение контракта о поставке этого самого медоборудования.

После своего задержания Яков Сандаков год отсидел в СИЗО, а сейчас его адвокат добился перевода экс-министра под домашний арест «по прописке» — то есть в иркутскую квартиру.

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#иркутская область
#арест
#чиновники
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В Музейном комплексе Пантелеимоновского храма в Жуковском состоится кинопоказ
09 ноября 2023, 20:34

Фото: istockphoto.com/Bet_Noire

В воскресенье, 19 ноября, состоится кинопоказ картины «Великая Отечественная в хронике ТАСС» В Музейном комплексе Пантелеимоновского храма в Жуковском. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации города.
Начало показа картины состоится в 14:00, на показ приглашаются все желающие.

Отмечается, что показ фильма будет проведён в рамках Фестиваля правильного кино, в котором Музейный комплекс Пантелеимоновского храма в Жуковском принимает участие. Уточняется, что Фестиваль организован Музеем Победы Москвы.

В Музейном комплексе уже были показаны такие картины, как «Блокадный футбол», «Борзенко: Ринг за колючей проволокой», «Глубокая разведка», «Курская битва в народной памяти: переломное сражение Великой Отечественной войны глазами свидетелей – детей и подростков», а также «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС». Как отметили в пресс-службе, фильмы вызвали позитивные отклики зрителей.

Успели побывать на кинофестивале студенты колледжа «Московия» Жуковского, ученики приходской воскресной школы «Благовест» и учащиеся школы №15.

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#фестиваль
#кино
#школы
#ученики
#память
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В Петропавловской крепости откроется Музей археологии
09 ноября 2023, 18:52

Фото: istockphoto.com/Lev Karavanov

Музей археологии планируют открыть в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга к 2028 году.
Отмечается, что в нём будут выставочные пространства, лекторий, а также открытое фондохранилище.

При этом, Музей будет филиалом Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

«История появления музея археологии связана с Охтинским мысом. Там проводятся археологические изыскания, достают предметы, они хранятся в разных местах, большое количество – в Эрмитаже. Нам нужен музей археологии. Был подготовлен доклад президенту, и он поддержал эту инициативу», – отметил в беседе «Петербургским дневником» вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Сейчас филиал музея расположен в Невской куртине Петропавловской крепости и занимает 420 кв. м.

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#музей
#выставка
#история
#санкт-петербург
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В Дмитровском музее открылась выставка «Зимние истории»
09 ноября 2023, 16:33

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В музей-заповедник «Дмитровский кремль» открылась новая выставка «Зимние истории». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В рамках масштабного выставочного проекта представлены работы семи известных современных дмитровских художников. 

Жители и гости округа смогут увидеть произведения Анны Талеевой, Катерины Графовой, Антона Катышева, Степана Нестерчука, Александры Никифировой, Нины Федюшкиной и Ильи Чируна.

В выставочных залах будут представлены зимние пейзажи и натюрморты, а также жанровые композиции, портреты и графика.

Стоит отметить, что выставку можно посетить со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Вход для всех желающий. Кроме этого, проект будет открыт до 28 января 2024 года.

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В Мытищах проведут фестиваль дружбы народов
09 ноября 2023, 15:27

Фото: Минкульт МО

В Мытищах 10 ноября состоится фестиваль «Дружба народов». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Главным украшением праздника станут выступления национальных танцевальных и музыкальных коллективов. Они продемонстрируют своё мастерство и передадут атмосферу национальной культуры. Гости праздника расширят знания о культуре, истории, обычаях и традициях разных народов», – уточнили в министерстве. 
Фестиваль пройдёт во дворце культуры городского округа «Яуза». Начало – в 14 часов. Вход свободный.


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