В Подмосковье пройдет фестиваль «Рождественская сказка Федерации бокса России»

Фото: пресс-служба федерации бокса России
В Московской области состоится благотворительный фестиваль «Рождественская сказка Федерации бокса России». Об этом сообщила пресс-служба федерации бокса России.
Благотворительный фестиваль пройдет с 29 декабря 2023 по по 8 января 2024 года на базе городского пляжа города Серпухова.
Для участников будут организованы русские забавы, ледяные горки и современные аттракционы, полосы препятствий, кинотеатр и большой каток, а также VR-зоны и места для катания на тройках лошадей, оленях и даже на упряжках сибирских хаски.
Стоит отметить, что в рамках мероприятия пройдут гуманитарные акции, концерты с выступлениями звёзд российской эстрады, спектакли, встречи с любимыми героями русских сказок, квесты, а также мастер-классы с легендарными спортсменами.
Кроме этого для участников будет организован бесплатный трансфер на автобусах.
С подробностями о проведении фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте федерации бокса России.
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Для участников будут организованы русские забавы, ледяные горки и современные аттракционы, полосы препятствий, кинотеатр и большой каток, а также VR-зоны и места для катания на тройках лошадей, оленях и даже на упряжках сибирских хаски.
Кроме этого для участников будет организован бесплатный трансфер на автобусах.
С подробностями о проведении фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте федерации бокса России.
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Мира Полтева