«Аэроэкспресс» проведёт экскурсию в депо

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Пойти на экскурсию в депо могут все желающие старше 18 лет, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В рамках экскурсии, специалисты покажут поезда, расскажут об обслуживании поездов, о работниках, раскроют железнодорожные секреты и покажут кабину двухэтажного поезда.
Экскурсия пройдет 31 июля в 15:00.
Чтобы принять участие, необходимо заполнить форму.
Количество мест ограничено. Минтранс просит не заполнять форму, если нет уверенности, что сможете принять участие.
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