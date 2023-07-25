В преддверии Дня железнодорожника компания «Аэроэкспресс» проведёт экскурсию в депо для желающих.

Пойти на экскурсию в депо могут все желающие старше 18 лет, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках экскурсии, специалисты покажут поезда, расскажут об обслуживании поездов, о работниках, раскроют железнодорожные секреты и покажут кабину двухэтажного поезда.





Экскурсия пройдет 31 июля в 15:00.

Чтобы принять участие, необходимо заполнить форму.

Количество мест ограничено. Минтранс просит не заполнять форму, если нет уверенности, что сможете принять участие.

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