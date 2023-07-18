Акцию «Ночь в парке» в Чехове посетили более 9 тысяч человек

Фото: istockphoto / Osvaldo Maldonado
Чеховский городской парк культуры и отдыха посетили более 9 тысяч жителей и гостей города в рамках областной акции «Ночь в парке».
Областная акция «Ночь в парке»проходила в Подмосковье во второй раз.
Для участников акции в Чеховском городском парке подготовили различные активности, мастер-классы, творческие площадки и многое другое.
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В этом году подмосковной Дубне исполняется 67 лет. Для жителей и гостей округа подготовлена обширная праздничная программа.
Для участников акции в Чеховском городском парке подготовили различные активности, мастер-классы, творческие площадки и многое другое.
«В прошлом году мы впервые провели эту акцию и получили массу положительных откликов от жителей. В этом году мы значительно расширили программу и локации, чтобы каждый смог найти для себя активности по своему вкусу и предпочтению», — написал глава городского округа Чехов Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.Читайте также:
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Алиса Сергиенко