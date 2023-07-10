Актёр Джонни Депп может приехать в Москву осенью

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«В 2020 году у нас появилась идея записать совместную песню, мы закинули эту идею менеджменту Деппа. На протяжении двух лет велись переговоры, всё усложнялось тем, что Депп судился с Эмбер Херд. Год назад — после победы в суде — мне написали, что он готов приехать», — приводит Газета.ру слова участника группы «ЯМОРЕ» Михаила Лисова.
При этом, Депп получит гонорар в размере $370 тыс., а также для актёра организуют экскурсию по России.
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