Активная молодежь Мытищ посетила музей несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

20 сентября Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. академика И. Э. Грабаря представляет выставку совместно с музеем-заповедником «Зарайский кремль»

Выставка «Зарайск: город и усадьбы» посвящена итогам научного и творческого сотрудничества насыщенной совместной работы, которая длится на протяжении 40 лет, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка продлится до 29 октября 2023 года.

Узнать подробности выставки и приобрести билеты можно на сайте.

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