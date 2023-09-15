Активная молодежь Мытищ посетила музей несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
В ходе экскурсии волонтёры рассказали школьникам историю создания музея, а также показали экспонаты и фотографии, сохранённые со времен Великой Отечественной войны.
«Это очень важно — знать историю своей страны. Даже самые страшные её эпизоды», — рассказала ученица гимназии №1 Анна Раудина.Такого рода мероприятия дают возможность современной молодёжи узнать историческое прошлое своей страны и сохранить память о тех подвигах, которые совершили люди в годы войны, о тех, кто пострадал от фашистского режима.
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