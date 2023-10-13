Актриса Байнякшина, сыгравшая в «Морозко» и «Любовь и голуби», скончалась

В городском округе Серпухов в рамках программы «Культура и туризм Подмосковья» заканчивается реставрация Каретного сарая усадьбы Мараевых.

Реставрационные работы завершаться к концу 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.





«<…> В этом году Серпуховскому музею исполняется 105 лет <…> И восстановление Каретного сарая позволит нам не только воссоздать целостный облик усадьбы, но и откроет новые возможности экспозиционно-выставочной деятельности, сделает музей более комфортным для посетителей: у нас будет музейное кафе, детская интерактивная зона, кабинет редкостей — возможность увидеть фонды музея и многое другое», – поделилась директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Алейникова.





Стоит отметить, что реставрировать объект культурного наследия начали в 2020 году.на территории музея также будет новое яркое освещение, установят лавочки и урны.



