Актриса Байнякшина, сыгравшая в «Морозко» и «Любовь и голуби», скончалась

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На 84-м году жизни скончалась советская и российская актриса театра и кино Галина Байнякшина, об этом сообщает Иркутский академический драматический театр им. Н.П.Охлопкова на своем официальном сайте.
Актриса скончалась утром 9 октября. Как сообщили представители театра, Байнякшина умерла в результате продолжительной болезни, однако, какой именно - не уточняется.
Актриса получила место в труппе театра сразу после окончания Иркутского театрального училища. Среди её театральных работ такие известнейшие проекты как: «Обыкновенная история», «Орфей спускается в ад», «Не стреляйте в белых лебедей», «Любовь и голуби», «Прощание с Матерой», «Морозко».
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«Галина Байнякшина была острохарактерной и комедийной актрисой, отличалась острой харизмой, живым темпераментом и яркой изобретательностью как в больших, так и в маленьких ролях», - прокомментировали гибель актрисы в театре.
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Евгения Парфентьева