Акция «Молодёжная неделя цифровых технологий» стартовала в Подмосковье

Фото: istockphoto / gorodenkoff
В Московской области стартовала всероссийская акция «Молодёжная неделя цифровых технологий». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Акция проходит в Российской государственной библиотеке для молодёжи. Для гостей запланирована обширная событийная программа, в рамках которой эксперты ведущих компаний в сфере ИТ- технологий проведут в библиотеке лекции, воркшопы, мастер-классы и квизы.
В холле библиотеки с 27 ноября и до конца разместили куар-код, по которому можно проверить свои знания по таким темам, как цифровое потребление, цифровые компетенции и цифровая безопасность. «Цифровой диктант» — специальное событие от Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).
Кроме этого, гости библиотеке смогут послушать редакторов аудиоиздательства «ВИМБО», менеджера по персоналу Департамента организационного развития компании Ирину Шульженко, а также руководителя спецпроектов и бренд-коммуникаций компании «Авито» Анну Китайкиной.
Стоит отметить, что в рамках акции также пройдет прямой эфир с создателем игровой графики для десятков игр Максимом Михеенко в ВК-сообществе РГБМ.
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В холле библиотеки с 27 ноября и до конца разместили куар-код, по которому можно проверить свои знания по таким темам, как цифровое потребление, цифровые компетенции и цифровая безопасность. «Цифровой диктант» — специальное событие от Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).
Стоит отметить, что в рамках акции также пройдет прямой эфир с создателем игровой графики для десятков игр Максимом Михеенко в ВК-сообществе РГБМ.
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Мира Полтева