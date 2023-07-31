Актёр Самойленко: Делать перезапуск «Папиных дочек» — ошибка

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«С моей точки зрения, делать перезапуск этой истории — ошибка. А там посмотрим: может быть, я окажусь неправым, и этот проект затмит все остальные. Но мне так не кажется», — поделился с Газета.ру Самойленко.
При этом, артист подчеркнул, что ни в коем случае не осуждает идею создания нового проекта, к новому сериалу он относится совершенно спокойно. Он также отметил, что специально ждать и смотреть сериал не будет.
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