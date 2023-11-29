Ансамбль из Жуковского «Нежность» победил в конкурсе «Семь нот»

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Хореографический ансамбль «Нежность» стал победителем Всероссийского конкурса «Семь нот».
Руководителем коллектива является заслуженный работник культуры Московской области Надежда Дабахова. Также в подготовке танцоров к конкурсу участвовали преподаватели Лилиана Рулева, Геннадий Пузаков, Полина Крымова.
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